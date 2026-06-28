لقاءات في دارة الحريري: أولوية لدعم النازحين والعائدين إلى الجنوب

استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري
، بهية الحريري، في دارتها بالهلالية في صيدا
، سلسلة وفود بلدية وأهلية وإعلامية، خُصصت لبحث الأوضاع في الجنوب، وسبل دعم صمود العائلات النازحة والعائدة في مرحلة ما بعد الحرب، بالإضافة إلى ملفات إنمائية وبيئية تخص مدينة صيدا.
والتقت الحريري وفداً من رؤساء بلديات قرى صور الحدودية، بحضور المنسق العام لتيار المستقبل
في الجنوب مازن حشيشو. واستعرض المجتمعون واقع القرى التي لا تزال محتلة منذ حرب عام 2024، وأوضاع عائلاتها التي هُجّرت مراراً، مؤكدين على ضرورة تأمين احتياجاتهم الأساسية لتعزيز صمودهم لحين العودة.
وفي الشق الإغاثي والتنموي، بحثت الحريري تعزيز الشراكة مع وفد من جمعية "عمل تنموي بلا حدود - نبع" برئاسة الدكتور قاسم
سعد، ووفد من "جمعية التنمية للإنسان والبيئة - DPNA" برئاسة المهندس عبد الواحد شهاب، للتعاون في مجالات الإغاثة، والتعليم، والتمكين المهني للعائلات المتضررة من الحرب.
وعلى الصعيد الإعلامي، استقبلت الحريري وفداً من شبكة "الميادين" ضم مدير مكتب لبنان
روني ألفا وريتا وهبي وجمال الغربي
، وجرى التأكيد على مسؤولية الإعلام في تعزيز التضامن الوطني ونبذ خطاب الانقسام. واختتمت اللقاءات ببحث شؤون صيدا الحياتية مع عضو المجلس البلدي
عامر معطي، واستقبال المدير العام
لبنك "مياب" الدكتور نبيه
حداد والفنان معين الشريف.