شارك في اشتباك سقط فيه ضابط من لواء غولاني.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من "حزب الله" في دير سريان

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قضى جيش الدفاع على المخرب الذي شارك في الاشتباك الذي سقط خلاله النقيب دافيد حزوت رحمه الله خلال ساعات الليل
🔸خلال ساعات الليل (الأحد)، اشتبك مقاتلو فريق القتال التابع للواء غولاني مع مخرب من منظمة حزب الله الإرهابية، بعد دخولهم إلى موقع مشبوه في منطقة دير سريان بجنوب لبنان.…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 28, 2026
قضى جيش الدفاع على المخرب الذي شارك في الاشتباك الذي سقط خلاله النقيب دافيد حزوت رحمه الله خلال ساعات الليل
🔸خلال ساعات الليل (الأحد)، اشتبك مقاتلو فريق القتال التابع للواء غولاني مع مخرب من منظمة حزب الله الإرهابية، بعد دخولهم إلى موقع مشبوه في منطقة دير سريان بجنوب لبنان.…