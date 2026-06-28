شارك في اشتباك سقط فيه ضابط من لواء غولاني.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من "حزب الله" في دير سريان

قضى جيش الدفاع على المخرب الذي شارك في الاشتباك الذي سقط خلاله النقيب دافيد حزوت رحمه الله خلال ساعات الليل



🔸خلال ساعات الليل (الأحد)، اشتبك مقاتلو فريق القتال التابع للواء غولاني مع مخرب من منظمة حزب الله الإرهابية، بعد دخولهم إلى موقع مشبوه في منطقة دير سريان بجنوب لبنان.… — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 28, 2026 Advertisement

أضافت: "خلال ساعات الليل (الأحد)، اشتبك مقاتلو فريق القتال التابع للواء غولاني مع عنصر من ، بعد دخولهم إلى موقع مشبوه في منطقة بجنوب . وأسفر الاشتباك عن سقوط النقيب دافيد حزوت، وإصابة مقاتل آخر بجروح طفيفة".أكملت: "وفي ختام أعمال تمشيط واسعة نفذها الجيش الاسرائيلي في المنطقة، عثرت القوات على العنصر داخل أحد المباني القريبة من موقع الاشتباك، وقضت عليه. سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة كل تهديد يستهدف قواته، ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني أو بالجيش الاسرائيلي".