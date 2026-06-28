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لبنان

شارك في اشتباك سقط فيه ضابط من لواء غولاني.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من "حزب الله" في دير سريان

Lebanon 24
28-06-2026 | 12:15
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شارك في اشتباك سقط فيه ضابط من لواء غولاني.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في دير سريان
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كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "اغتال الجيش الاسرائيلي العنصر الذي شارك في الاشتباك الذي سقط خلاله النقيب دافيد حزوت خلال ساعات الليل". 

أضافت: "خلال ساعات الليل (الأحد)، اشتبك مقاتلو فريق القتال التابع للواء غولاني مع عنصر من حزب الله، بعد دخولهم إلى موقع مشبوه في منطقة دير سريان بجنوب لبنان. وأسفر الاشتباك عن سقوط النقيب دافيد حزوت، وإصابة مقاتل آخر بجروح طفيفة". 

أكملت: "وفي ختام أعمال تمشيط واسعة نفذها الجيش الاسرائيلي في المنطقة، عثرت القوات على العنصر داخل أحد المباني القريبة من موقع الاشتباك، وقضت عليه. سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة كل تهديد يستهدف قواته، ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل أو بالجيش الاسرائيلي". 


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