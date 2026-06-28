قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل سرية من الملحق الأمني للاتفاق مع لبنان

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وبحسب ما أوردته القناة، فإن اتفاق الإطار نُشر بالكامل على موقع الأميركية، في حين بقي الملحق الأمني بعيدًا عن التداول العلني، مع الاكتفاء بالموافقة على نشر مبادئه العامة فقط.وأشارت إلى أن المادة الرابعة من الملحق تنص على الجانبين بعدم تنفيذ أي انسحاب وفق جدول زمني مسبق، ما يعني عدم وجود انسحابات تلقائية، بل ربطها بتطورات الميدان وتقييم النتائج، وهو بند وافقت عليه الحكومة اللبنانية.كما لفت التقرير إلى أن الملحق يمنح الجيش هامش حركة داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بحيث يُسمح له بالتحرك في هذه المنطقة عند رصد تهديدات مباشرة أو ناشئة، وفق ما ورد في الوثيقة.وكان الأميركي ماركو روبيو، إلى جانب سفيري إسرائيل ولبنان في ، قد أعلن في 26 حزيران عن اتفاق إطاري تم التوصل إليه بعد خمس جولات من المفاوضات.وتنص بنود الاتفاق على أن تقوم القوات الإسرائيلية، في المرحلة الأولية، بنقل منطقتين (جنوب وشمال نهر الليطاني) تحت سيطرة ، على أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا "السيطرة السيادية الفعالة على كامل الأراضي"، مع نزع سلاح التشكيلات غير الحكومية وتصفية بنيتها التحتية العسكرية، مما يهيئ الظروف للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية في .