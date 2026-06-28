قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل سرية من الملحق الأمني للاتفاق مع لبنان

كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، ولأول مرة مساء الأحد، عن تفاصيل سرية من الملحق الأمني للاتفاقية بين إسرائيل ولبنان، والذي لم يُنشر سابقًا بطلب من الحكومة اللبنانية.
وبحسب ما أوردته القناة، فإن اتفاق الإطار نُشر بالكامل على موقع وزارة الخارجية
الأميركية، في حين بقي الملحق الأمني بعيدًا عن التداول العلني، مع الاكتفاء بالموافقة على نشر مبادئه العامة فقط.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة من الملحق تنص على التزام
الجانبين بعدم تنفيذ أي انسحاب وفق جدول زمني مسبق، ما يعني عدم وجود انسحابات تلقائية، بل ربطها بتطورات الميدان وتقييم النتائج، وهو بند وافقت عليه الحكومة اللبنانية.
كما لفت التقرير إلى أن الملحق يمنح الجيش الإسرائيلي
هامش حركة داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بحيث يُسمح له بالتحرك في هذه المنطقة عند رصد تهديدات مباشرة أو ناشئة، وفق ما ورد في الوثيقة.
وكان وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، إلى جانب سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن
، قد أعلن في 26 حزيران عن اتفاق إطاري تم التوصل إليه بعد خمس جولات من المفاوضات.
وتنص بنود الاتفاق على أن تقوم القوات الإسرائيلية، في المرحلة الأولية، بنقل منطقتين (جنوب وشمال نهر الليطاني) تحت سيطرة الجيش اللبناني
، على أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا "السيطرة السيادية الفعالة على كامل الأراضي"، مع نزع سلاح التشكيلات غير الحكومية وتصفية بنيتها التحتية العسكرية، مما يهيئ الظروف للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية في المستقبل
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