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لبنان

قواعد اللعبة من القرار 1701 الى "الإتفاق الاطار"

Lebanon 24
28-06-2026 | 22:53
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قواعد اللعبة من القرار 1701 الى الإتفاق الاطار
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كتب ميشال نصر في" الديار": مع اعلان "اتفاق الاطار" اللبناني – "الاسرائيلي"، وما يحكى عن ملحق أمني - عسكري سري مرفق به، طرح على الطاولة مصير القرار ١٧٠١، الذي لم يرد له ذكرا في الاتفاق، كما اي من القرارات الدولية السابقة، خلافا لاتفاق ٢٤ تشرين الاول ٢٠٢٥ ، الذي انطلق من موجبات مجموعة من القرارات الدولية، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات عن الاسباب والتداعيات.

وأشارت الاوساط الى ان هذا التحول يطرح إشكالية سيادية لبنانية معقدة، فبيروت التي اعتمدت على القرار 1701 كمرجعية دولية، تجد نفسها اليوم أمام مسار تفاوضي قد يعيد توزيع عناصر القوة داخلياً، في مقابل ارتياح "تل ابيب" للضمانات الاميركية الاكثر صلابة، سواء عبر اجراءات ميدانية أو التزامات سياسية ملزمة.

ورأت الاوساط في الاحادية الاميركية في ادارة هذا التحول، محاولة واضحة لإعادة ضبط التوازنات الإقليمية ومراكز النفوذ فيها، تحديدا مع الثلاثي الاوروبي، فرنسا- ايطاليا- اسبانيا، ما حول معه الاتفاق الثلاثي الى جزء من سياق أوسع، لإقصاء الحلفاء عن "الكعكة اللبنانية" ومواردها، معتبرة ان الإشكالية الجوهرية تكمن دوما في الفجوة بين النصوص والتطبيق، حيث من الواضح ان الاتفاق الجديد، سيصطدم بتعقيدات الواقع اللبناني، بالتوازنات الإقليمية غير المستقرة، وبقدرة وتأثير الاطراف غير الرسمية على الأرض.

وتوقفت الاوساط عند فارقين أساسيين، مرتبطين بحقوق اللبنانيين كأفراد:

- لم يجعل القرار 1701 إعادة الإعمار مشروطة بأي التزامات تنفيذية محددة، اذ دعا إلى تقديم المساعدات فوراً بعد وقف الأعمال العدائية، بينما يربط الاتفاق الثلاثي إعادة الإعمار بتنفيذ مسار أمني متدرج، كما يجعل المساعدات والاستثمارات مرتبطة بتحقيق مراحل قابلة للقياس والإشراف الأميركي.

- لم يتضمن القرار 1701 أي بنود تلزم لبنان بالتنازل عن حق المطالبة بالتعويضات، أو وقف الملاحقات القانونية الدولية، وهي نقطة جوهرية تميّزه عن اتفاق واشنطن، الذي جاء واضحا في الفقرة ١٣ منه، ما يشكل تطوراً سياسياً وقانونياً مهماً ، مقارنةً بالإطار الذي أرسته الأمم المتحدة عام 2006.

 

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