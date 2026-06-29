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لبنان

إنقسام داخلي عمودي من "اتفاق الاطار" واسرائيل تكشف عن ملحق امني سري.. بري: لن يُنفَّذ ولن نقاطع مجلس الوزراء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-06-2026 | 01:00
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إنقسام داخلي عمودي من اتفاق الاطار واسرائيل تكشف عن ملحق امني سري.. بري: لن يُنفَّذ ولن نقاطع مجلس الوزراء
إنقسام داخلي عمودي من اتفاق الاطار واسرائيل تكشف عن ملحق امني سري.. بري: لن يُنفَّذ ولن نقاطع مجلس الوزراء photos 0
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على الرغم  من أن "اتفاق الاطار" بين لبنان واسرائيل لا يزال في مرحلة انطلاق لرحلة اختبارية دقيقة، فقد شكّلت زدود الفعل المتضاربة عليه مؤشرا على مرحلة سياسية دقيقة يصعب التكهن بمعالمها.
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وفي انتظار اتّضاح المعالم التنفيذية للخطوة الأولى في الاتفاق المتّصلة بالمنطقتين التجريبيتين، كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من قريتي زوطر الغربية وفرون كمناطق تجريبية في جنوب لبنان. ونقلت عن مصادر أن الاتفاق يشمل ملحقاً أمنياً سرّياً لم يكشف عن بنوده.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة  ان اتفاق الاطار ما يزال في بدايته وقد يمر بفترات متأرجحة الا انه في اعتقاد السلطة السياسية يكرس مبدأ الشرعية وحضور مؤسسات الدولة. وقالت المصادر ان رفض مضمونه والتحرك لصده سيتكرر ومن هنا فإن الوضع يستدعي المراقبة خشية من اي انزلاق نحو اشكالات كبرى.
واشارت المصادر إلى أن الأخطر في ما يجري، أن لبنان يكرّس اليوم انقساماً أهلياً عمودياً، حيث يتنازع مشهده الداخلي منطقان لا يلتقيان: منطق «حزب الله»، والإسناد الإقليمي الذي يمثله وحلفاؤه، ويرى أن الخيار الوحيد القادر على ردع إسرائيل هو الاستمرار في القتال والمواجهة الميدانية، رافضاً مبدأ التفاوض المباشر بالشروط الراهنة، إلا إذا أُديرت الخيوط عبر القوة الإقليمية الحليفة، أي إيران.
اما المنطق  الثانية  الذي تمثله الدولة اللبنانية، فينطلق من قراءة لواقع الخسائر المتراكمة التي أفرزتها الحرب وضرورة إنقاذ البلد ومؤسساته وشعبه، إذ أدّى القتال المستمر إلى قضم متواصل للأرض وتهجير واسع للأهالي، متدرجاً من الخطوط الأمامية (النقاط الخمس) وصولاً إلى حدود نهر الليطاني، ثم حدود نهر الزهراني. 
وفي حديث صحافي صباح اليوم وصف بري اتفاق واشنطن بأنه «إملاءات»، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983.
اضاف: «عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق». 
وشدّد على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تُستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي.
وأكد أن أخطر ما يرافق الاتفاق ليس مضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة في ما بينهم، وهو ما يخدم الاحتلال الإسرائيلي قبل أي طرف آخر. واعتبر أن مواجهة هذا المسار يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية والوطنية، مشيراً إلى أن وزراء حركة أمل «لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يُطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق لن يمشي، ولن يُنفَّذ... هيك منّو لحالو لن ينفّذ».
ورأى  بري أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل «تكمن في المسار التفاوضي الأميركي - الإيراني»، باعتباره الإطار الوحيد القادر على إنتاج توازنات تفرض على الاحتلال تنفيذ التزاماته. واعتبر أن أي محاولة لفصل الملف اللبناني عن هذا المسار، أو الذهاب إلى تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأميركية والإسرائيلية، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال ومنح العدو الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من دون أي ضمانات فعلية للبنان.
 وعما  يُتداول بشأن وجود توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أبدى بري موقفاً حاسماً، قائلاً: «لا يمزحنّ أحد هذه المزحة، ولا يلعبنّ أحد بالجيش»، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية «خط أحمر وتشكل أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمانة الأساسية لحماية السلم الأهلي».
وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون قال بري : «لا يتصل بي ولا أتصل به».
المصدر: خاص "لبنان 24"
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