الحرارة إلى 37 درجة.. إليكم توقعات حال الطقس

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-الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16و 32 درجة.معدل درجات الحرارة لشهر : بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وزحلة بين 18 و 34 درجة.الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيتكوّن الضباب على مستويات منخفضة.الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية .الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على الساحل، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من العصر.الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تيقى دون تعديل على الساحل، تنشط الرياح خصوصا في المناطق الشمالية لذا نحذر من ارتفاع موج البحر. يتحوّل مساء الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية.-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 37 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا ، سرعتها بين 10 و25 كم/س.-الانقشاع: متوسط .-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,29-ساعة غروب الشمس: 19,53