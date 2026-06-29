في النبطية.. الدفاع المدني يواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض

تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني – في ، بمؤازرة من المراكز العضوية، عملياتها الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.



وتتركز الأعمال في ، وسط ظروف ميدانية صعبة، بهدف استكمال عمليات البحث والانتشال وإنجاز أعمال المسح الشامل للمواقع المتضررة.



واكد الدفاع المدني اللبناني في بيان،" مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية"، واضعاً جهوزيته وإمكاناته في " ، ودائماً إلى جانبهم".