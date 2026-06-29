في النبطية.. الدفاع المدني يواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض

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مشاهد الدمار جراء الغارة الاسرائيلية على حي المسلخ في النبطية - تصوير علي عويصhttps://t.co/mo6ASjBI0Y#lebanon24 pic.twitter.com/aDzCHaSnJN
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 29, 2026
مشاهد الدمار جراء الغارة الاسرائيلية على حي المسلخ في النبطية - تصوير علي عويصhttps://t.co/mo6ASjBI0Y#lebanon24 pic.twitter.com/aDzCHaSnJN
الدفاع المدني في النبطية pic.twitter.com/Ue3nj7pdRU
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 29, 2026
الدفاع المدني في النبطية pic.twitter.com/Ue3nj7pdRU