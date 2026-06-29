بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يهاجم 3 مقرات لحزب الله

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
في أعقاب خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يهاجم ثلاثة مقرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان
🔸هاجم سلاح الجو مساء أمس (الأحد) ثلاثة مقرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقتي النبطية وميفدون بجنوب لبنان.… pic.twitter.com/vnUdNvM0ed
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 29, 2026
في أعقاب خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يهاجم ثلاثة مقرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان
🔸هاجم سلاح الجو مساء أمس (الأحد) ثلاثة مقرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقتي النبطية وميفدون بجنوب لبنان.… pic.twitter.com/vnUdNvM0ed