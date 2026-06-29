بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يهاجم 3 مقرات لحزب الله

أشارت المتحدثة باسم الجيش، واوية، في منشور على "إكس"، إلى أنه "رداً على انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استمرار الهجمات على جنود الجيش في المنطقة الأمنية، هاجم الجيش ثلاثة مراكز قيادة لحزب الله في منطقتي وميفدون جنوبي ".

كما أضافت أن "الجنود دمروا مساء أمس الأحد منصة صواريخ يستخدمها حزب الله لإطلاق النار عليهم". ونشرت فيديو للقصف. وختمت مؤكدة أن الجيش "سيواصل العمل على إزالة كل تهديد يستهدف قواته، ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني ".