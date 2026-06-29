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لبنان

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يهاجم 3 مقرات لحزب الله

Lebanon 24
29-06-2026 | 04:23
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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يهاجم 3 مقرات لحزب الله
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يهاجم 3 مقرات لحزب الله photos 0
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أشارت المتحدثة باسم الجيش، إيلا واوية، في منشور على "إكس"، إلى أنه "رداً على انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استمرار الهجمات على جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، هاجم الجيش ثلاثة مراكز قيادة لحزب الله في منطقتي النبطية وميفدون جنوبي لبنان".
كما أضافت أن "الجنود دمروا مساء أمس الأحد منصة صواريخ يستخدمها حزب الله لإطلاق النار عليهم". ونشرت فيديو للقصف. وختمت مؤكدة أن الجيش "سيواصل العمل على إزالة كل تهديد يستهدف قواته، ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".
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