بعد قرار مجلس الوزراء... إليكم ما ستشهده أسعار المحروقات

مجلس الوزراء جمد العمل بالمرسوم 3214 المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع. نهنئ المواطن اللبناني على إزالة هذا العبء عن قدرته الشرائية. ونبشره بأن اسعار المحروقات ستعود لتسلك طريق الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، في حال لغت وزارة الطاقة هذا الرسم عن جدول الاسعار. pic.twitter.com/f1Xjb0w5Xr