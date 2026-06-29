"قتلنا نصرالله".. مسؤول إسرائيلي يتحدّث عن "الحزب" والجيش

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً نقلت فيه تصريحات أدلى بها عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ونائب رئيس الكنيست، نيسيم فاتوري، لإذاعة "104.5 إف إم"، تطرّق خلالها إلى "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل.
وبحسب تقرير "معاريف" الذي ترجمهُ "لبنان24"
، فقد قال فاتوري إن "إسرائيل
لم تقضِ على حزب الله
بالكامل"، لكنه سأل: "عندما نقضي على 30 ألف مسلح في غزة و 10 آلاف في لبنان، فهل ترى حزب الله اليوم كما كان قبل الحرب؟ لقد قُتل أمين عام حزب الله السابق حسن نصرالله
، في حين أن عملية تفجير أجهزة البيجر في أيلول 2024 أثرت على الحزب بقوة كبيرة".
وفي حديثه عن "اتفاق الإطار"، قال فاتوري إن "الاتفاق هو مع الحكومة اللبنانية
وليس اتفاقاً مع حزب الله"، وأضاف: "نحنُ نواصل القتال في لبنان، والجيش الإسرائيلي
لم ينسحب. في المقابل، فإن الجيش اللبناني
مدعو دائماً للمساعدة.. نحن لن نمنحه كامل الصلاحيات، لكنه سيحاول تقديم المساعدة كما فعل حتى اليوم".
وتطرّق فاتوري إلى توزيع المسؤوليات على الأرض في جنوب لبنان
، قائلاً: "هناك منطقتان على الأقل نتوقع من الجيش اللبناني أن يتعامل فيهما مع المسلحين. إذا نجح الجيش اللبناني، فلا بأس، وإذا لم يتمكن من تأدية المهمة، فهذه مشكلته. نحن سنواصل الدفاع حتى ما بعد الخط الأصفر. وإذا كان الجيش اللبناني يقف إلى جانب جنود الجيش الإسرائيلي ويحاول حمايتهم في مواجهة حزب الله، فهذا أمر جيد جداً"، على حد تعبيره.