"قتلنا نصرالله".. مسؤول إسرائيلي يتحدّث عن "الحزب" والجيش

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وبحسب تقرير "معاريف" الذي ترجمهُ، فقد قال فاتوري إن " لم تقضِ على بالكامل"، لكنه سأل: "عندما نقضي على 30 ألف مسلح في غزة و 10 آلاف في لبنان، فهل ترى حزب الله اليوم كما كان قبل الحرب؟ لقد قُتل أمين عام حزب الله السابق ، في حين أن عملية تفجير أجهزة البيجر في أيلول 2024 أثرت على الحزب بقوة كبيرة".وفي حديثه عن "اتفاق الإطار"، قال فاتوري إن "الاتفاق هو مع وليس اتفاقاً مع حزب الله"، وأضاف: "نحنُ نواصل القتال في لبنان، والجيش لم ينسحب. في المقابل، فإن مدعو دائماً للمساعدة.. نحن لن نمنحه كامل الصلاحيات، لكنه سيحاول تقديم المساعدة كما فعل حتى اليوم".وتطرّق فاتوري إلى توزيع المسؤوليات على الأرض في ، قائلاً: "هناك منطقتان على الأقل نتوقع من الجيش اللبناني أن يتعامل فيهما مع المسلحين. إذا نجح الجيش اللبناني، فلا بأس، وإذا لم يتمكن من تأدية المهمة، فهذه مشكلته. نحن سنواصل الدفاع حتى ما بعد الخط الأصفر. وإذا كان الجيش اللبناني يقف إلى جانب جنود الجيش الإسرائيلي ويحاول حمايتهم في مواجهة حزب الله، فهذا أمر جيد جداً"، على حد تعبيره.