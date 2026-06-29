الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم

Advertisement

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف "اننا نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم". واكد امام وفدا من بلديات عكار زاره قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان عكار لم تكن يوما خارج الدولة لكن الدولة كانت بعيدة عنها، معربا عن امله في ان يشكل انطلاق العمل في مطار القليعات بادرة خير لانجاز المزيد من المشاريع في المنطقة في القريب. وإذ أشار الى ان انطلاق المسيرة الإنمائية الشاملة عرقلتها الحرب، فانه اكد في المقابل "اننا ثابتون على تحقيق الانماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري".وكان رئيس بلدية مشحا خالد الزعبي القى باسم الوفد كلمة في مستهل اللقاء جاء فيها:"نجتمع اليوم لا لنرفع شكوى منطقة على منطقة، ولا لنطلب امتيازات على حساب أحد، بل لنحمل إليكم صوت محافظة آمنت بالدولة حين تراجع كثيرون، وتمسكت بشرعيتها حين اهتزت مؤسساتها، وقدمت خيرة أبنائها للجيش والقوى الأمنية والإدارة العامة، ولم تسأل يوماً ماذا أخذت من الوطن بل ماذا تستطيع أن تعطيه.فخامة الرئيس،عكار ليست فقيرة بأهلها، وليست فقيرة بعقولها، وليست فقيرة بأرضها ومياهها وسهلها وبحرها ومطارها وموقعها الاستراتيجي، بل إن ما تعانيه هو فقر في الإنصاف، وفقر في القرار التنموي، وفقر في حضور الدولة.نحن في عكار لدينا أطباء ومهندسون وقضاة وأساتذة جامعات وضباط وعلماء ومبدعون، لكن أبناءنا ما زالوا يهاجرون بحثاً عن فرصة عمل وبلدياتنا تكافح لتأمين أبسط الخدمات، ومزارعينا يخسرون مواسمهم، وشبابنا يشعرون أن دولتهم تتذكرهم عند الواجبات، وتغيب عنهم عند الحقوق".أضاف:" إن البلديات اليوم لم تعد تطلب دعماً، بل تطالب بحقوقها.أموال الصندوق البلدي المستقل ليست منة من أحد، بل هي أموال البلديات وأموال المواطنين، نص عليها قانون البلديات بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1977/118، وهي حق واجب الدفع والتوزيع.كيف يمكن لرئيس بلدية أن يواجه أهله في الإنارة والنظافة والطرقات والصرف الصحي والمشاريع، فيما أموال بلديته محتجزة منذ سنوات؟ كيف نطالب البلديات بتحمل مسؤولياتها، فيما الدولة تحرمها من الموارد التي أوجب القانون تحويلها إليها؟المطلب الثاني يمس سلامة الناس وحياتهم. في عكار آلاف العقارات ما زالت بأسماء الأجداد والآباء المتوفين ومعاملات نقل الملكية وحصر الإرث تحتاج سنوات طويلة وتكلف مبالغ طائلة، فيما الحاجة إلى السكن لا تنتظر. والنتيجة أن الناس تبني ليلاً، وتصب الأسقف خلال ساعات، وظهرت أبنية عشوائية لا يشرف عليها مهندس ولا تخضع لأي معيار إنشائي، وبعضها بات يشكل خطراً حقيقياً على سكانه. نحن لا نطلب مخالفة القانون، بل نطلب حلاً قانونياً واقعياً، يسمح للبلديات، وبإشراف إلزامي من نقابة المهندسين، بإعطاء تراخيص مشروطة ومؤقتة على العقارات غير المنقولة، بما يحفظ حقوق الورثة، ويحمي حياة المواطنين، ويضع حداً لفوضى البناء.أما مطلبنا الثالث، فهو نداء من المزارعين وأهالي السهل. نهر أسطوان، الذي كان شريان حياة لمئات العائلات الزراعية، وهو أيضاً شريان سياحي بامتياز، ويحتضن ثروة سمكية مهمة، تحول إلى مجرى ملوث بالصرف الصحي، وأصبحت المزروعات التي تروى منه مهددة ومعها صحة الناس".وتابع:"إن قانون حماية البيئة رقم 444 لعام 2002 وقانون المياه رقم 192 لعام 2020 يفرضان حماية الموارد المائية ومنع تلويثها.ونحن نطالب بتنظيف النهر وربط شبكات الصرف الصحي بمحطة التكرير في قبة شمرا التابعة لمجلس الإنماء والإعمار، والاستفادة من الدراسة المتكاملة التي أعدتها جمعية ACTED والتي أنفقت عليها مبالغ كبيرة.فخامة الرئيس،نقولها بمحبة وصدق عكار لم تكن يوماً عبئاً على الدولة، بل كانت دائماً سنداً لها.وعكار لا تريد أن تبقى محافظة تقدم أبناءها للمؤسسات العسكرية والأمنية فيما تبقى مشاريعها مؤجلة، وخدماتها مؤجلة، وفرصها مؤجلة. نريد من الدولة أن تنظر إلى عكار بعين العدالة التي نص عليها الدستور وأن تتعامل معها كشريك كامل في الوطن، لا كمنطقة تنتظر الفتات".وقال:"إذ نشكر فخامتكم على اهتمامكم بإعادة إحياء مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، وعلى الجهود التي تبذلونها لحماية الدولة والشرعية وبسط سلطتها على كامل الأراضي ، نؤكد أمامكم باسم رؤساء بلديات عكار وأهلها، أننا نقف إلى جانبكم، وندعم كل خطوة وكل قرار تتخذونه من أجل حماية الدولة اللبنانية، وتعزيز مؤسساتها، وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وترسيخ العدالة وسيادة الدولة. ونرى في قيادتكم فرصة حقيقية لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، وسنبقى شركاء في كل مشروع وطني يحفظ وحدة واستقراره وكرامة أبنائه. كما نتطلع بكل محبة وتقدير ، إلى أن تتشرف عكار بزيارتكم في أقرب وقت ممكن، فأهلها يكنون لكم محبة صادقة، ويضعون ثقة كبيرة بحكمتكم ونزاهتكم وحرصكم على جميع المناطق دون تمييز. وإن حضوركم بين أبناء عكار سيكون رسالة اهتمام وإنصاف، وسيمنح أهلها أملاً كبيراً بأن عهدكم هو عهد الدولة العادلة التي تحتضن جميع أبنائها".وختم:" نضع بين أيديكم أمانة أهل عكار ....أمانة أناس لم يبدلوا انتماءهم، ولم يساوموا على دولتهم، ولم يحملوا إلا اللبناني في أحلك الظروف. لا نطلب المستحيل....نطلب فقط أن يشعر ابن عكار أن دولته تعرفه، وتراه، وتنصفه".ورد الرئيس عون مرحّبا بالوفد، مؤكدا أن عكار هي صلب لبنان، وان مطالبها محقة ومشروعة، معتبرا ان "على الدولة الكثير من الواجبات تجاه هذه المنطقة". وإذ أشار الى "ان اطلاق مشروع تطوير واعادة تشغيل مطار القليعات هو من اولويات الدولة والحكومة، والفضل الكبير يعود باطلاقه الى وزير الاشغال العامة"، فانه اعرب عن امله في ان يشكل بادرة خير لانجاز المزيد من المشاريع في هذه المنطقة في المستقبل القريب.وتناول موضوع تمويل البلديات، فلفت الى "ان الحكومة وضعت ضريبة تتراوح ما بين 1 و3% لدعم الصندوق البلدي لمعالجة النفايات، إلا أنه تم الاعتراض على هذه الضريبة، وقد دعا رئيس الحكومة للانعقاد لالغائها ، إلا ان السؤال الآن: من اين سيؤتى بالمال لتمويل البلديات لتقوم بعملها؟"وقال رئيس الجمهورية:"عكار منطقة تستحق التنمية، لأنها غنية بأهلها وقدراتها وامكاناتها وما تحتاجه هو الاستثمار فيها والاهتمام بها لتحويل هذه الامكانات الى فرص حقيقية ومشاريع انمائية ولكن هذه المسألة تحتاج الى وقت، وهنا يأتي دور البلديات التي تقع على عاتقها بالتعاون مع اجهزة الدولة مسؤولية تعزيز الانماء وتحسين الخدمات لتشجيع الشباب والاهالي على البقاء في ارضهم".وشدد على ان" أهالي عكار هم ابناء الدولة والجيش وقدموا الكثير من التضحيات للبنان ومن مسؤوليتنا الوقوف الى جانبهم ويستحقون ذلك، وليس لابناء هذا الوطن سوى دولتهم، فهي الوحيدة القادرة على حمايتهم وهي مسؤولة عن حماية شعبها كله من اقصى الى البقاع والى اقصى الجنوب." وقال:"عكار لم تكن يوما خارج الدولة، لكن الدولة كانت بعيدة عنها، وقد التزمت ان تكون مؤسسات الدولة وإداراتها إلى جانب اهلها ". وإذ لفت الى ان انطلاقة المسيرة الانمائية الشاملة في كل لبنان عرقلتها الحرب، فانه اكد في المقابل "اننا ثابتون على تحقيق الإنماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري". وختم: "نحن نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم " داعيا أعضاء الوفد الى ان يكونوا خداماً لمن انتخبهم وليس العكس "ولتكن إدارتكم لبلدياتكم ادارة سليمة وشفافة".وضم الوفد رؤساء بلديات كل من: مزرعة بلدة- السويسة- بيت الحاج- كوشا- حيزوق- خربة شار- الكواشرة- الدبابية- عين تنتا-دويرعدوية-الدورة-السنديانة- المجدل-الدوسة.