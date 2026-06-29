النص الكامل لـالملحق الأمني الخاص بـاتفاق الإطار.. هذه بنوده

نشر موقع "الشرق للأخبار" تفاصيل الملحق الأمني الخاص باتفاق الإطار الثلاثي بين وإسرائيل والولايات المتحدة، والذي يضع خارطة طريق لإنهاء الحرب، والتوصل إلى تسوية دائمة للصراع.

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ويشمل الملحق الأمني 6 ملفات رئيسية، تتناول وضع ترتيبات للوجود المسلح في جنوب الليطاني، وتأسيس مجموعة تنسيق عسكري لبنانية إسرائيلية، وتحديد الالتزامات الأمنية، وإعادة الانتشار المتدرجة للجيش وصولاً إلى الانسحاب الكامل بالتزامن مع انتشار ، وتفكيك الجماعات المسلحة في إطار استعادة سلطة ، ومراجعة تنفيذ البنود بإشراف .



تحديد المناطق التجريبية (Pilot Zones) ويشمل الملحق الأمني 6 ملفات رئيسية، تتناول وضع ترتيبات للوجود المسلح في جنوب الليطاني، وتأسيس مجموعة تنسيق عسكري لبنانية إسرائيلية، وتحديد الالتزامات الأمنية، وإعادة الانتشار المتدرجة للجيش وصولاً إلى الانسحاب الكامل بالتزامن مع انتشار ، وتفكيك الجماعات المسلحة في إطار استعادة سلطة ، ومراجعة تنفيذ البنود بإشراف .



وفقاً للملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل، يقوم الأطراف فوراً بتحديد وإطلاق المنطقة التجريبية الأولى في قطاع جنوب الليطاني، وذلك ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها تعتمد نموذجاً من 4 مراحل: وفقاً للملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل، يقوم الأطراف فوراً بتحديد وإطلاق المنطقة التجريبية الأولى في قطاع جنوب الليطاني، وذلك ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها تعتمد نموذجاً من 4 مراحل:





التطهير: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأفراد المسلحين من غير أجهزة الدولة الذين يشاركون في أنشطة غير مصرح بها، وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بهم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسلحة، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، ومراكز القيادة التابعة لهذه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.



التحقق: التأكد من خلو المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومن بنيتها التحتية العسكرية، بواسطة جهة ثالثة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.



الانتشار: نشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني، تتولى وتُحافظ على السيطرة العملياتية الحصرية، بما يمنع أي عودة لنشاط الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.



: تتولى الدولة قيادة جهود إعادة الإعمار، بدعم من المساعدات الدولية، وبالتنسيق عبر المسار السياسي.



التنفيذ وآلية التحقق



يتولى الجيش اللبناني، بحسب الإطار الأمني، قيادة تنفيذ هذا النموذج، ويُقاس نجاحه من خلال تنفيذ عملية نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية بصورة قابلة للتحقق، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار هذه المفاوضات.



وتُنشئ ولبنان مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، التي تتولى العمل على مدار الساعة طيلة الأسبوع، لإدارة منع الاحتكاك، والتحقق، والإشراف على التنفيذ الشامل.



وترفع هذه المجموعة تقاريرها إلى السلطات السياسية المختصة في كل من إسرائيل ولبنان، عبر قنوات اتصال عسكرية غير مباشرة بين الجانبين، وتُجرى عمليات التحقق بصورة متزامنة مع عمليات التطهير.







الالتزامات الأمنية



يلتزم الجيش اللبناني باتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح " "، وجميع الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة، وضمان عدم امتلاكها لأي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان.





إعادة الانتشار المتدرجة



تُشير تفاصيل الملحق الأمني اللبناني الإسرائيلي إلى أنه "رهناً بالاستكمال الناجح لعملية متفق عليها وقابلة للتحقق لنزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية، تلتزم إسرائيل بتنفيذ خفض تدريجي لقواتها وإعادة انتشارها بصورة مرحلية، وفقاً للظروف، وصولاً إلى الانسحاب النهائي من الأراضي اللبنانية".





ويُخطط لهذه العملية ويُحدد تسلسلها عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، بحيث تتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.





النتيجة المرجوة



وفي إطار الجهود الأوسع المتعلقة بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية وتفكيك بنيتها العسكرية، وبحسب ما يُتفق عليه في إطار هذه المفاوضات، يتم العمل السلطة الكاملة للدولة اللبنانية على جميع أراضيها، و"ضمان الأمن طويل الأمد لإسرائيل".





الإشراف وتسوية النزاعات