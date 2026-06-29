3 خيارات لما بعد "اليونيفيل" فماذا في اليوم التالي؟

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كتب ناصيف حتي في" النهار": يتجه لإنهاء دور عدد من قوات حفظ السلام الأممية -ولو تدريجا- لأسباب مالية. والبعض يرى أن ذلك يحصل لأسباب سياسية من حيث الهدف والتعامل على نحو مختلف مع بعض النزاعات التي استقرت كجزء من المشهد الدولي.للأمم المتحدة قدم مطلع هذا الشهر خيارات ثلاثة أمام مجلس الأمن لما بعد "اليونيفيل"، لتنفيذ القرار 1701 إثر انسحابها: الأول يقوم على وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين (350 فردا نظاميا مع وجود مسلح من لحماية القوة)، على أن يكون عديد القوة نحو 5525 فردا.الخيار الثاني هو خفض عديد القوة بتركيبتها المشابهة للمقترح الأول، مما يخفض التكاليف.الخيار الثالث يأتي في السياق نفسه من حيث خفض العديد لحصر التكاليف.ويوكد الأمين العام للأمم المتحدة في مقترحه الحاجة إلى توفير قدرات تكنولوجية للتمكين، كمراقبة الخط الأزرق، ضمن مهمات أخرى تغطي النقص في العنصر البشري.بينما يقف على مفترق طرق في ما يتعلق بالاستقرار جنوبا مع عودة الاحتلال وإقامة "نموذج غزة" (الخط الأصفروالسيطرة الكلية على شريط حدودي) في الجنوب والتحضير لإطلاق المسار التفاوضي حسب اتفاق ، يتم إضعاف الدور الأساسي للأمم المتحدة على الأرض. يحصل ذلك تزامنا مع بروز أقصى الحاجة إلى هذا الدور، وسط المعطيات الجديدة المفتوحة على متغيرات مختلفة في خضم فترة انتقالية لا أحد يستطيع أن يحدد مداها ولا انعكاساتها على المسرح الإستراتيجي الذي يتخطى لبنان.من هنا تأتي المبادرة - الإيطالية لتشكيل قوة حفظ سلام في جنوب لبنان، كمبادرة يفترض أن تحظى بدعم واسع على الصعيدين العملاني والمادي، وبثقل سياسي من خلال طبيعة الالتزام الفعلي من القوى الدولية الداعمة لهذه المبادرة للقيام بمهماتها بنجاح، في ظل التطورات الميدانية من جهة والسياسية الدولية والإقليمية من جهة أخرى، الأمر الذي يوثر من دون شك في الدور الفعلي المطلوب لتلك القوة، خصوصا في لحظة نقف فيها على مفترق طرق في ما يتعلق بمستقبل الأوضاع جنوبا، وبالتالي في لبنان.كل ذلك في إطار مناخ إقليمي يشهد متغيرات عديدة في اتجاهات كافة لم تستقر بعد في تفاهمات ناظمة وفاعلة في إدارة العلاقات النزاعية والتعاونية في الإقليم الشرق أوسطي، مع التذكير بأن الخصوصية تجعل لبنان الطرف الأكثر تأثرا بالتغيرات المفتوحة على احتمالات متعددة، إلى أن تهدأ وتستقر، ولا نعلم بعد متى يحصل ذلك.