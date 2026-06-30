كاتس : لا توجد تنازلات لا في لبنان ولا في إيران

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نبّه يسرائيل كاتس من أن قد تجد نفسها في حالة حرب مع غداً أو خلال يومين في حال قيام بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي ، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية مستقلة وصفها بالزرقاء والبيضاء ضد أهداف في إيران.وقال كاتس في تصريحات خلال إحاطة صحفية لمراسلين عسكريين ودبلوماسيين يوم أمس الاثنين، إن هناك سيناريوهين رئيسيين لاستئناف العمليات العسكرية الكاملة ضد إيران وهو قرار من الرئيس الأميركي باستئناف الضربات بعد انتهاء المفاوضات الجارية. وإطلاق إيران صواريخ على إسرائيل.وأضاف: "إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، فإن إسرائيل ستضرب إيران بقوة.. لا توجد معادلة سنقبل بها تسمح لإيران بإطلاق النار على إسرائيل دون رد. قد يحدث ذلك خلال يومين".وتابع: "توجيهي للجيش الإسرائيلي هو الاستعداد لعملية زرقاء وبيضاء في إيران. الجيش في انتظار ذلك وفي حالة تأهب. هناك أهداف".وشدد كاتس على أن إسرائيل لا تريد تعطيل الجهود الدبلوماسية الأميركية الجارية مع إيران في ، لكنه شدد على أن الأمر عندما يتعلق بالدفاع عن أنفسنا، لا توجد تنازلات، لا في ولا في إيران .وأوضح أن هذا الموقف تم إبلاغه للجانب الأميركي بوضوح.ولفت إلى أن إيران لا تزال تمتلك مخزوناً صاروخياً وقدرة على الإطلاق، لكنه أكد أن إسرائيل حققت إنجازات هائلة في العمليات السابقة، وأن قيادة إيران بما في ذلك مجتبى خامنئي الذي وصفه بأنه مُستهدف موجودة في الملاجئ.