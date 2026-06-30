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لبنان

كاتس : لا توجد تنازلات لا في لبنان ولا في إيران

Lebanon 24
30-06-2026 | 02:04
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كاتس : لا توجد تنازلات لا في لبنان ولا في إيران
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نبّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل قد تجد نفسها في حالة حرب مع إيران غداً أو خلال يومين في حال قيام طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية مستقلة وصفها بالزرقاء والبيضاء ضد أهداف في إيران.
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وقال كاتس في تصريحات خلال إحاطة صحفية لمراسلين عسكريين ودبلوماسيين يوم أمس الاثنين، إن هناك سيناريوهين رئيسيين لاستئناف العمليات العسكرية الكاملة ضد إيران وهو قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الضربات بعد انتهاء المفاوضات الجارية. وإطلاق إيران صواريخ على إسرائيل.

وأضاف: "إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، فإن إسرائيل ستضرب إيران بقوة.. لا توجد معادلة سنقبل بها تسمح لإيران بإطلاق النار على إسرائيل دون رد. قد يحدث ذلك خلال يومين".وتابع: "توجيهي للجيش الإسرائيلي هو الاستعداد لعملية زرقاء وبيضاء في إيران. الجيش في انتظار ذلك وفي حالة تأهب. هناك أهداف".

وشدد كاتس على أن إسرائيل لا تريد تعطيل الجهود الدبلوماسية الأميركية الجارية مع إيران في الدوحة، لكنه شدد على أن الأمر عندما يتعلق بالدفاع عن أنفسنا، لا توجد تنازلات، لا في لبنان ولا في إيران .وأوضح أن هذا الموقف تم إبلاغه للجانب الأميركي بوضوح.

ولفت إلى أن إيران لا تزال تمتلك مخزوناً صاروخياً وقدرة على الإطلاق، لكنه أكد أن إسرائيل حققت إنجازات هائلة في العمليات السابقة، وأن قيادة إيران بما في ذلك المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي وصفه بأنه مُستهدف موجودة في الملاجئ.




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