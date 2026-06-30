إليكم مهمّات الدفاع المدني في ال24 ساعة الماضية

افادت بان عناصرها نفذت خلال ال24 ساعة الماضية 165 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:

-اخماد حرائق: 93: كهرباء:3، مزروعات:4، منازل:3، اعشاب:62، نفايات:3، احراج :1، مؤسسات:2، سيارات:2، كاراج:1.

-انقاذ:3: طفل ضائع:1، رفع أنقاض وبحث وانقاذ جراء القصف:1،داخل مصعد:1

-اسعاف:21: حالات طارئة:11، نقل مرضى:6، حوادث سير:4

-خدمات عامة:29 ، نقل مياه الى مراكز ايواء:9، فتح طرق جراء القصف:2

-سلامة عامة:7