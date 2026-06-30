البعريني: موارد الدولة تُسخّر لجهة واحدة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": ‏"ما أعلنه مدير العناية الطبية في د. غانم بأن "بدأنا بالتغطية الصحية 100% للنازحين في ، و100% لجميع المواطنين في " يشكّل سابقة خطيرة تضرب مبدأ المساواة، وتؤكّد أن موارد الدولة تُسخّر لجهة واحدة.

‏فكل أصبح نازحًا بسبب سياسات وحروب الإسناد، لكن وزارة الصحة تميّز بين المواطن النازح المؤمن بالدولة فتُعاقبه، ونازح حزب الله الموالي لإيران فتُكرمه".