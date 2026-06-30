البعريني: موارد الدولة تُسخّر لجهة واحدة

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "ما أعلنه مدير العناية الطبية في وزارة الصحة د. برنار البيطار غانم بأن "بدأنا بالتغطية الصحية 100% للنازحين في المستشفيات الخاصة، و100% لجميع المواطنين في المستشفيات الحكومية" يشكّل سابقة خطيرة تضرب مبدأ المساواة، وتؤكّد أن موارد الدولة تُسخّر لجهة واحدة.
فكل لبنان أصبح نازحًا بسبب سياسات حزب الله وحروب الإسناد، لكن وزارة الصحة تميّز بين المواطن النازح المؤمن بالدولة فتُعاقبه، ونازح حزب الله الموالي لإيران فتُكرمه".