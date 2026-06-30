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لبنان

حمادة: السلطة تراهن على اقتتال داخلي

Lebanon 24
30-06-2026 | 07:18
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حمادة: السلطة تراهن على اقتتال داخلي
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 اعتبر النائب إيهاب حمادة "أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري كان حاسما بليغا عندما جعل من الفتنة معادلا موضوعيا لما سمي ب"إطار التفاهم" بين ثلاثي السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلى والأميركي".

واضاف أن " ان هدف هذا "الإطار" الوحيد هو ان يقتتل اللبنانيون فيما بينهم خدمة للإسرائيلي، وبعد ذلك، هناك جزء يرتاح فيه الكيان وهو الجنوب، ولا نعلم من يدخل على الخط ويصبح لبنان الكيان في خطر".

واكد ان "المقامرة التي دخلت فيها هذه السلطة هي مقامرة بلبنان وليس بالمقاومة وسلاحها، وعلى كل اللبنانيين ان يعرفوا ان هذه السلطة تراهن على الاقتتال في اللعبة الأخيرة".

وتابع: "أن ما سمي "إطار الاتفاق" سقط وهذه الورقة ولدت محروقة وميتة، لأن هذه السلطة لا تملك ان تأخذ البلد إلى اقتتال داخلي، ولا تملك ان تعطي الإسرائيلي ما لم يستطع ان يأخذه في حربه، وهي لا تملك من الشرعية ما يجعلها تتنازل عن ذرة تراب واحدة، فكيف بالأرض".

واستند حمادة إلى "نص دستوري واضح بعدم أحقية أحد، لا رئيس ولا غيره، أن يتنازل عن حبة تراب من جغرافيا الوطن لبنان".

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