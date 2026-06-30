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لبنان

بشأن النفق الأزهر الشريف...هذا ما أعلنته وزارة الأشغال

Lebanon 24
30-06-2026 | 07:33
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بشأن النفق الأزهر الشريف...هذا ما أعلنته وزارة الأشغال
بشأن النفق الأزهر الشريف...هذا ما أعلنته وزارة الأشغال photos 0
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رفعت وزارة الأشغال العامة والنقل إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على تحويل اعتماد بقيمة 7.7 ملايين دولار أميركي من موازنة الوزارة إلى مجلس الإنماء والإعمار، بهدف استكمال تنفيذ أشغال نفق الأزهر الشريف، أحد المكونات الأساسية لمشروع الأوتوستراد العربي.

ولفتت وزارة الاشغال في بيان الى ان "هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة تنفيذ المشاريع الوطنية ذات الأولوية، وبعدما أفاد مجلس الإنماء والإعمار بأن الأعمال التحضيرية والفنية والإدارية الخاصة بالمشروع بلغت مرحلة متقدمة، وأن تأمين الاعتماد المطلوب من شأنه أن يتيح استكمال تنفيذ الأشغال، بعد سنوات من التوقف نتيجة الظروف المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان.

ويُعد نفق الأزهر الشريف من العناصر المحورية في مشروع الأوتوستراد العربي، نظراً إلى دوره في استكمال مسار الأوتوستراد، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة شبكة النقل، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع بين العاصمة بيروت ومنطقة البقاع وصولاً إلى الحدود اللبنانيةالسورية، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية".

وأكدت الوزارة أن "هذا المشروع يندرج ضمن أولوياتها الهادفة إلى إعادة إطلاق المشاريع الاستراتيجية المتوقفة واستكمال البنى التحتية الحيوية، بما يساهم في دعم التنمية وتحسين الخدمات العامة، ويجسد التزامها بحسن إدارة الموارد والاعتمادات المتاحة وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية".

وجددت الوزارة تأكيدها أنها "ستواصل متابعة هذا الملف حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة، بما يسمح بإعادة إطلاق الأشغال وإنجاز هذا المرفق الحيوي، دعماً لشبكة النقل في لبنان وخدمةً للمصلحة الوطنية".

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