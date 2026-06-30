الدفاع المدني يُخمد حريق مكب النفايات في تل الأبيض - بعلبك

أخمدت فرق الدفاع المدني الحريق الذي اندلع في مكب النفايات في منطقة تل الأبيض – ، بعد عمليات إطفاء متواصلة استمرت لساعات طويلة، منذ الساعة التاسعة من مساء أمس.

وشاركت في عمليات الإخماد فرق الدفاع المدني اللبناني المستقدمة من مختلف المراكز، مستخدمةً أكثر من 12 آلية إطفاء، إضافة إلى شاحنتين محمّلتين بالأتربة للمساهمة في محاصرة النيران والحد من انتشارها، إلى جانب استخدام كميات كبيرة من المياه.

وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، بعد جهود ميدانية متواصلة بُذلت في ظل ارتفاع درجات الحرارة، واتساع رقعة الحريق، وطبيعة المكب، وتجدد اشتعال النيران.

واكد الدفاع المدني اللبناني في بيان" مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية، واضعاً جهوزيته وإمكاناته في ، ودائماً إلى جانبهم".