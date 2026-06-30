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لبنان

سرور: الأفران ستلتزم بقرار خفض سعر ربطة الخبز

Lebanon 24
30-06-2026 | 08:12
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سرور: الأفران ستلتزم بقرار خفض سعر ربطة الخبز
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 أعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور في بيان، " أن قرار خفض سعر ربطة الخبز بمقدار خمسة آلاف ليرة لبنانية جاء نتيجة الانخفاض الذي طرأ على أسعار المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، بعد تراجع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي انعكس مباشرة على كلفة الإنتاج، فأصبح السعر الرسمي لربطة الخبز سبعين ألف ليرة لبنانية".

وأكد "أن اتحاد نقابات الأفران يلتزم بشكل كامل آلية التسعير التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تستند إلى معايير موضوعية وشفافة، بحيث تنخفض الأسعار عند انخفاض عناصر الكلفة، كما ترتفع عند ارتفاعها، حفاظاً على حقوق المواطنين واستمرارية القطاع في آن واحد".

وطالب سرور، "الحكومة بمواصلة العمل على تخفيض كلفة الطاقة والمحروقات إلى المستويات التي كانت عليها قبل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، لما لذلك من أثر مباشر على أسعار السلع الأساسية وكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأكد رئيس الاتحاد "أن حماية رغيف الخبز مسؤولية وطنية مشتركة، وأن أي مخالفة تتعلق بالسعر أو الوزن أو الجودة يجب أن تواجه بحزم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، لأن التعاون بين الدولة والقطاع المنتج هو الضمانة الحقيقية لحماية المواطنين، وترسيخ الإصلاح، وصون الأمن الغذائي في لبنان".

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