وزير الصناعة بعد لقائه السفير السعودي: نثمّن ثقة الرياض المتجددة بالصناعة اللبنانية

بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري والسفير السعودي، فهد بن الدوسري، سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين والسعودية على الصعد الاقتصادية والصناعية، ولا سيما في ضوء القرار السعودي الأخير بالسماح بدخول المنتجات الصناعية والزراعية الى .

وأكد عيسى الخوري أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية للصناعة اللبنانية، لما يحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام تعزيز الصادرات اللبنانية الى دول . وطمأن السفير الى أن جودة الصناعات اللبنانية ممتازة، والصناعيين اللبنانيين توّاقون للعودة بناء على الثقة المتجدّدة بهم في السعودية.