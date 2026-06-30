وزير الصناعة بعد لقائه السفير السعودي: نثمّن ثقة الرياض المتجددة بالصناعة اللبنانية

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بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري والسفير السعودي، فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين لبنان والسعودية على الصعد الاقتصادية والصناعية، ولا سيما في ضوء القرار السعودي الأخير بالسماح بدخول المنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية الى المملكة السعودية.
وأكد عيسى الخوري أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية للصناعة اللبنانية، لما يحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام تعزيز الصادرات اللبنانية الى دول الخليج. وطمأن السفير الى أن جودة الصناعات اللبنانية ممتازة، والصناعيين اللبنانيين توّاقون للعودة بناء على الثقة المتجدّدة بهم في السعودية.