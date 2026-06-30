جابر يترأس وفد لبنان إلى اجتماع METAC في الرباط

غادر يرافقه مدير المالية العام الى لترؤس الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC Steering Committee Meeting 2026) الذي سيُعقد في مدينة الرباط.

ويشارك في الاجتماع والشركاء المانحين، وينعقد تحت عنوان (Theme) .

ومن المقرر أن يستعرض نتائج عمل METAC، وتقييم أثر برامج ، وتحديد أولويات الدعم الفني والإصلاحات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء للمرحلة المقبلة.