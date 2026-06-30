تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حكومة نتنياهو تتجه نحو حرب مفتوحة بلا سقف زمني في لبنان وإيران.. صحيفة إسرائيلية تتحدث

Lebanon 24
30-06-2026 | 12:00
A-
A+
حكومة نتنياهو تتجه نحو حرب مفتوحة بلا سقف زمني في لبنان وإيران.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
حكومة نتنياهو تتجه نحو حرب مفتوحة بلا سقف زمني في لبنان وإيران.. صحيفة إسرائيلية تتحدث photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعتبرت صحيفة "معاريف" أن حكومة بنيامين نتنياهو ماضية في استمرار العمليات العسكرية على الجبهتين اللبنانية والإيرانية، من دون وضع سقف زمني واضح، بخلاف ما كانت تعتمده الحكومات الإسرائيلية السابقة التي خاضت حروبًا مماثلة قبل أن تحدد لها آجالًا وتنصرف لاحقًا إلى مسارات التهدئة والتنمية.

وفي لهجة ساخرة، أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الحالية "لا ترى مشكلة في امتلاء المقابر العسكرية بجنود قتلى، ما داموا ليسوا من الحريديم"، في إشارة إلى جدل داخلي إسرائيلي حول التجنيد.

وأضافت "معاريف" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس لا يعملان ضمن خطة عملياتية مضبوطة أو تنسيق فعّال مع الإدارة الأميركية لاحتواء التصعيد في لبنان، معتبرة أن إسرائيل انزلقت إلى مسار عسكري "غير مكتمل" أبقاها في حالة استنزاف وتعقيد.

ووفق الصحيفة، فإن التوجه الغالب داخل الحكومة يقوم على تثبيت وجود عسكري طويل الأمد في لبنان، بما يلغي فكرة العمليات المحدودة والمتقطعة، ويفتح الباب أمام تصعيد مستمر، بحيث تصبح الخيارات محصورة بين "الحرب، ثم الحرب، ثم المزيد من الحرب".

وتستند "معاريف" في تحليلها إلى تصريحات لنتنياهو نفسه، اعتبرتها مؤشّرًا على نية الاستمرار في القتال دون رؤية سياسية واضحة، إذ نقلت عنه قوله: "لا ينبغي للناس أن يترقبوا ويتساءلوا عن المكان الذي ستنسحب منه إسرائيل؛ فهذا لن يحدث". كما أشارت إلى تكليفه نائب رئيس الأركان، الجنرال تامير يداي، البدء بإنشاء بنى تحتية "دائمة" للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وتقاطع ذلك مع تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي أقرّ بأن الحكومة اتخذت خطوات "تنطوي على إشكاليات" وأهدرت مكاسب سياسية كانت متاحة، بالتزامن مع بطء في الحراك العسكري، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وانطلاقًا من ذلك، طرحت "معاريف" تساؤلات حول جدوى الاستمرار في المسار العسكري مقابل غياب الخيار السياسي، مشيرة إلى أن الهدف المعلن لإسرائيل هو إبعاد "حزب الله" عن خط التماس وصولًا إلى نهر الليطاني، لكن الإشكال، بحسبها، يبقى في آلية تحقيق ذلك، وما إذا كان ممكنًا بالوسائل العسكرية وحدها، أم أن الظرف يستدعي مسارًا سياسيًا أكثر فاعلية.

أما على الجبهة الإيرانية، فرأت الصحيفة أن إسرائيل ما زالت تترقب فرصة مناسبة لاستئناف العمليات، رغم الضغوط الأميركية الداعية إلى التهدئة أو التوصل إلى تسويات. ووفق قراءتها، تنتظر تل أبيب تحولًا كبيرًا قد يدفع واشنطن نحو خيار عسكري حاسم من شأنه تغيير "مزاج الانتصار" الذي تقول إن طهران تعيشه منذ انتهاء حرب "زئير الأسد"، والتي وصفتها الصحيفة تهكمًا بـ"حرب مواء القط".

ونقلت "معاريف" عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن قرار استئناف العمليات ضد إيران يرتبط بحالتين فقط: قرار أميركي مباشر من الرئيس دونالد ترامب، أو تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني.

وأضاف كاتس أن الحرب "قد تندلع بين ليلة وضحاها"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي يضع سيناريوهات تحرك منفرد داخل إيران من دون غطاء أميركي، مع الإبقاء على مستوى عالٍ من الجاهزية. كما أشارت الصحيفة إلى التزام إسرائيلي بعدم الإقدام على خطوات تتعارض مع أي قرار أميركي محتمل بشأن الملف الإيراني، وفق تقديرها.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
لبنان بين خيارَين: تفكيك "حزب الله" أو حرب إسرائيلية مفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 22:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"حرب جديدة في لبنان".. صحيفة إسرائيلية تتحدّث
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 22:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 22:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الباكستاني: تحدثت مع نظيري السويسري وأرحب بالتقدم المشجع نحو تفاهم بين أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 22:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:25 | 2026-06-30
Lebanon24
15:45 | 2026-06-30
Lebanon24
15:26 | 2026-06-30
Lebanon24
15:20 | 2026-06-30
Lebanon24
15:00 | 2026-06-30
Lebanon24
14:42 | 2026-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24