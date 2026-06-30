عن "حرب لبنان".. تصريح إيراني جديد

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتابع تنفيذ عدد من بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن المسار المرتبط بملف الحصار وإعفاء النفط من العقوبات "مقبول".
وأكدت الخارجية أن البند 13 من المذكرة واضح، لجهة أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي يبقى مرتبطاً بتنفيذ بنود أساسية، في مقدمها وقف الحرب على لبنان.
وشددت على أهمية إنشاء آلية لمراقبة النزاع في لبنان، مؤكدة أن طهران تتابع هذا الملف بجدية.