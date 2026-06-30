عن "حرب لبنان".. تصريح إيراني جديد

أعلنت أنها تتابع تنفيذ عدد من بنود مذكرة التفاهم بين وطهران، مشيرة إلى أن المسار المرتبط بملف الحصار وإعفاء من "مقبول".

وأكدت الخارجية أن البند 13 من المذكرة واضح، لجهة أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي يبقى مرتبطاً بتنفيذ بنود أساسية، في مقدمها وقف الحرب على .

وشددت على أهمية إنشاء آلية لمراقبة النزاع في لبنان، مؤكدة أن تتابع هذا الملف بجدية.