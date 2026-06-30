"فيتو" إسرائيلي في جنوب لبنان.. تقرير يتكلم عنه

Advertisement

ويقول التقرير الذي ترجمه "لبنان24": "تسعى وإيطاليا إلى تعزيز دورهما في تنفيذ مذكرة التفاهم بين إسرائيل ولبنان، في وقت تحاول تجديد نشاط "اليونيفيل"، التي كان يفترض أن تنتهي مهمتها قريباً. وتعارض إسرائيل بشدة عودة هذه القوة، كما تبدي تحفظاً كبيراً على أي دور فرنسي، في ظل التوتر الذي طبع العلاقات بين وتل أبيب خلال السنوات الأخيرة."وبحسب التقرير، فقد توجهت فرنسا وإيطاليا إلى وإسرائيل بطلب للمشاركة في تنفيذ مذكرة التفاهم الجديدة مع لبنان. ويتزامن ذلك مع جهود داخل الأمم المتحدة لإعادة تفعيل دور "اليونيفيل" تحت اسم آخر، بذريعة المساعدة في تطبيق الاتفاق. ويركز الطرح الفرنسي والإيطالي والأممي خصوصاً على المرحلة التجريبية الواردة في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. فبموجب التفاهمات، يفترض أن يتولى مسؤولية إخلاء منطقتين محددتين من وجود " "، والحفاظ عليهما كذلك. لكن إسرائيل تشكك، استناداً إلى تجارب سابقة، في قدرة الجيش تنفيذ هذه المهمة.ويضيف التقرير:" لا تبدي إسرائيل حماسة للفكرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة وفرنسا. فقد بذلت الولايات المتحدة وإسرائيل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لإنهاء تفويض "اليونيفيل"، الموجودة في منذ عام 1978. وترى إسرائيل أن هذه القوة لم تنجح في حفظ السلام أو منع التنظيمات المسلحة من ترسيخ وجودها. أما فرنسا، فكانت من بين الدول التي عارضت إنهاء عمل "اليونيفيل".ويشير التقرير إلى أن باريس تنظر تاريخياً إلى نفسها باعتبارها معنية بلبنان، لكن العلاقات بينها وبين إسرائيل تدهورت في السنوات الأخيرة، لأسباب بينها مواقف الرئيس وخطوات اعتبرتها إسرائيل مناهضة لها.في المقابل، تبدو إسرائيل، حسب التقرير، أكثر انفتاحاً على دور إيطالي، نظراً إلى أن العلاقات معها أفضل، مع وجود فرصة لتحسين العلاقة مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.