عدوان لا يتوقف.. الجنوب بين القصف والتفجيرات وعداد الشهداء إلى ارتفاع

يواصل الجيش عملياته في ، وسط تسجيل اعتداءات جديدة في عدد من البلدات، وارتفاع حصيلة منذ آذار الماضي إلى 4278 شهيداً.

وأفادت المعطيات الميدانية عن تمشيط إسرائيلي باتجاه بلدة برعشيت وبيت ياحون، وسقوط 6 قذائف مدفعية في جبل سدانة، إضافة إلى تفجير في بلدة مركبا.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير قوية في بلدة حداثا، فيما أُطلقت قنبلتان مضيئتان فوق .

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وفي السياق، استشهد أحد الجرحى متأثراً بإصابته في غارة السكسكية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة عدوان إلى 4278 شهيداً و12196 مصاباً منذ آذار الماضي، بعد استشهاد 21 شخصاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة.