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لبنان

عدوان لا يتوقف.. الجنوب بين القصف والتفجيرات وعداد الشهداء إلى ارتفاع

Lebanon 24
30-06-2026 | 14:25
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عدوان لا يتوقف.. الجنوب بين القصف والتفجيرات وعداد الشهداء إلى ارتفاع
عدوان لا يتوقف.. الجنوب بين القصف والتفجيرات وعداد الشهداء إلى ارتفاع photos 0
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يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، وسط تسجيل اعتداءات جديدة في عدد من البلدات، وارتفاع حصيلة الشهداء منذ آذار الماضي إلى 4278 شهيداً.

وأفادت المعطيات الميدانية عن تمشيط إسرائيلي باتجاه بلدة برعشيت وبيت ياحون، وسقوط 6 قذائف مدفعية في جبل سدانة، إضافة إلى تفجير في بلدة مركبا.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير قوية في بلدة حداثا، فيما أُطلقت قنبلتان مضيئتان فوق الناقورة.

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وفي السياق، استشهد أحد الجرحى متأثراً بإصابته في غارة السكسكية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 4278 شهيداً و12196 مصاباً منذ آذار الماضي، بعد استشهاد 21 شخصاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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