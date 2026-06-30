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لبنان

ناصر الدين من الجنوب: مستمرون بالتغطية الصحية الكاملة ودماء الشهداء رسمت الحدود

Lebanon 24
30-06-2026 | 15:20
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ناصر الدين من الجنوب: مستمرون بالتغطية الصحية الكاملة ودماء الشهداء رسمت الحدود
ناصر الدين من الجنوب: مستمرون بالتغطية الصحية الكاملة ودماء الشهداء رسمت الحدود photos 0
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جال وزير الصحة العامة، ركان ناصر الدين، على مستشفيات النبطية للاطلاع على أضرار العدوان الإسرائيلي وبحث احتياجاتها للمرحلة المقبلة، يرافقه المدير العام للوزارة وئام بوحمدان ووفد من المديرية.
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استهل الوزير جولته في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي، حيث التقى النائب هاني قبيسي ورئيس مجلس الإدارة الدكتور حسن وزنة الذي استعرض جهود المستشفى في إيواء الجرحى والنازحين، والعمل الجاري لتحديث أقسام الأشعة والـMRI.

من جهته، حيا الوزير ناصر الدين صمود الأطقم الطبية في وجه الاستهداف الممنهج الذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 135 شهيداً من المسعفين. وأعلن استمرار التغطية الصحية بنسبة 100% للجرحى والنازحين، والمباشرة بدفع المستحقات المالية السابقة، مضافاً إليها مساهمة مالية فورية للمستشفى بقيمة 250 ألف دولار لدعم تجهيزاتها.

ثم زار الوزير مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في تول، حيث اطلع من مديره العام الدكتور محمد الدغلي على التحديات التي واجهت العمل إبان الحرب، مؤكداً إيلاء الوزارة مستشفيات الجنوب اهتماماً خاصاً لتعزيز صمودها.

واختتم جولته في مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية، حيث التقى الإدارة بحضور وفد من منظمة "أطباء بلا حدود". وزفّ الوزير موافقة مجلس الوزراء على العقود الاستشفائية للمستشفى وبدء دفع مستحقاتها خلال شهر تموز المقبل، واعداً بإعطائها الأولوية في المساعدات والمستلزمات الطبية الوافدة عبر المنظمات الدولية. وقدم الوزير دروعاً تقديرية لإدارات المستشفيات الثلاث تكريماً لصمودها البطولي.
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