الشيباني في بيروت غدا: زيارة تتجاوز الأبعاد الرسمية

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وكتبت" النهار": يحلّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مدينة طرابلس يوم الجمعة المقبل، في محطة تندرج ضمن برنامج زيارته الرسمية للبنان ولقاءاته مع المسؤولين. إلا أن هذه المحطة تبدو، وفق المعطيات، الأكثر رمزية في الزيارة. فإلى اللقاءات الرسمية في بيروت، اختار الشيباني أن يخصص جزءاً من برنامجه لعاصمة الشمال، حيث سيؤدي صلاة الجمعة في مسجد السلام، قبل أن يجول في الأسواق القديمة، من دون أن يتضمن برنامجه أي لقاء مع القيادات أو المرجعيات السياسية الطرابلسية. اختيار مسجد السلام تحديداً، هو الذي ارتبط اسمه بواحد من أكثر التفجيرات دموية التي شهدها خلال الحرب السورية، يضع الزيارة في إطار رمزي بالغ الدلالة. فالمكان لا يزال حاضراً في الذاكرة الجماعية للطرابلسيين لكونه شاهداً على مرحلة دامية من العلاقة مع النظام السوري السابق، ولذلك فإن حضور أول وزير خارجية يمثل سوريا الجديدة إلى هذا المسجد يقرأه كثيرون على أنه نوع من العدالة لشهداء التفجير.

تكتسب زيارة السوري أسعد الشيباني المقررة غدا إلى ، أهمية استثنائية لجهة توقيتها، ولناحية المواضيع التي يرتقب أن تكون مادة بحث في محادثاته، والأهم الأبعاد السياسية لهذه الزيارة.وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": إذا كان ثمة من يذكر أن زيارة الشيباني كانت مقررة سلفا، وهي تدخل في إطار الزيارات الرسمية المتبادلة بين بيروت ودمشق بقصد معالجة الملفات والقضايا الخلافية المتراكمة بين البلدين منذ عقود، فإن لهذه الزيارة في لحظتها أبعادا تتجاوز صفتها الرسمية.ولا ريب أن الحكم اللبناني سينظر إليها بصفة أعمق، من منطلق أنها زيارة دعم وإسناد له، وقد أبرم لتوه الاتفاق الإطاري في ، والذي أعطاه جرعة دعم كبيرة الترحيب العربي الواسع والسريع به.لكن ذلك، على أهميته، لا يعني إطلاقا أن من يواجهون الاتفاق وخصوصا الثنائي الشيعي يتملكهم قلق من الزيارة.منذ أن سرى الحديث قبل أيام عن توجه أميركي لإدخال إلى المسرح اللبناني الداخلي لاعبا ضد " "، كان لافتا أن يقول الحزب في رد مقتضب على لسان أحد نوابه "إننا تلقينا طمأنة من تفيد بأن حليفهم النظام السوري لن يمضي قدما في هذا الخيار"، كاشفا عن تواصل دائم بين الحزب وانقرة.والمعطى الأهم في هذا الإطار هو أن الشيباني من المقرر أن يلتقي ، في أول تواصل مباشر من نوعه بين النظام السوري الحالي ورئيس المجلس، وهو أمر فسره المقربون من عين التينة بأنه تطور مهم ينطوي على أبعاد ومعان، لأنه سيكون محطة جديدة واعدة من محطات التلاقي المستقبلية، وهو ما يوفر عنصر دعم للرئيس بري ومكانته السياسية في المشهد السياسي اللبناني، خصوصا أن الرجل حسم أمره أخيرا وقرر أن يتنكب دور رأس الحربة لمواجهة الاتفاق الإطاري والحيلولة دون مروره في المؤسسات الدستورية وفق ما تعهد ووعد.في كل الأحوال، يبدو جليا أن أقطاب الحكم في سوريا، على رغم مشاغلهم الكثيرة، اختاروا اللحظة المؤاتية لينظموا دخولا سياسيا إلى الساحة المكتظة بالصراعات والتدخلات، وشاؤوه دخولا سلسا من باب الديبلوماسية، إلا أنه لا يمكن الراصدين إلا أن يقاربوه من بوابة أنه حدث سياسي له أبعاده لأن له مقدماته المتعددة.