تحويلات مالية إيرانية لحزب الله

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كتبت " نداء الوطن": تشير تسريبات إلى احتمال حصول مليارات الدولارات ضمن تفاهمات قيد التنفيذ، وفي المعطيات، بدأت بالفعل خلال المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم، عملية صرف مبالغ كبيرة لطهران، يُرجّح أن تُسهم في تخفيف أزمتها الاقتصادية المتفاقمة. لكن هذه المعطيات تثير مخاوف من أن تُوجَّه هذه الموارد نحو تعزيز الإنفاق العسكري لتعزيز موقعة العسكري والاستراتيجي في والخليج، أكثر من استخدامها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الداخلية، في ظل خشية من تجدد المواجهة مع في حال تعثر المفاوضات.وفي موازاة ذلك، تشير معلومات استخباراتية لبنانية حديثة إلى أن يعتزم تحويل ما بين 970 مليون دولار و1.18 مليار دولار نقدًا إلى في الأيام المقبلة. ومن المرجح أن تتم هذه التحويلات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الوسطاء وشبكات مالية غير مباشرة، بما يسمح بتجاوز الرقابة والقيود المفروضة على حركة الأموال.وتكشف المعلومات عن وجود توترات داخل حزب الله بشأن كيفية تخصيص هذه الموارد. فقد وُعدت وحدة الطيران التابعة للحزب بالحصول على تمويل فوري لعمليات الشراء، فيما يطالب فيلق الرضوان باستعادة عملياته بشكل كامل. وفي الوقت ذاته، توجد مطالب بتخصيص أموال للمقاتلين الجرحى وعائلاتهم. ويبدو أنّ هذه الأولويات العسكرية والتنظيمية ستأتي على حساب المساعدات المالية التي وُعدت بها بيئة الحزب النازحة والمنهكة لاسيما أنّ المؤيدين بدأوا يفقدون مدّخراتهم ويبيعون سيارتهم بعدما فقد قسم كبير منهم منازله أيضًا. أي كما إيران، حزب الله. الأموال التي يُتوقع وصولها لن تُخصص للتخفيف من معاناة الذين هُجّروا من منازلهم حتى "ينتصر" حزب الله ويساند إيران بل من أجل تعزيز القدرات العسكرية تحضيرًا لنصر ثالث ومعركة ثأر أو إسناد جديدة. إذا تم تحويل هذه الأموال كما هو متداول، فمن شأنها أن تعزز قدرة حزب الله على تجاوز الضغوط التي يواجهها، وتمنحه هامشًا أوسع لاستعادة نفوذه داخل ، بما يرسخ في المقابل النفوذ الإيراني في البلاد، على حساب مؤسسات الدولة. في المقابل، يُستبعد أن تنعكس هذه الأموال بشكل مباشر على تحسين أوضاع الطائفة الشيعية أو النازحين.