قريباً.. خفض سن القيادة في لبنان الى 16 عاماً!؟

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كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية تخفيض سن الحصول على رخصة سوق في وذلك بعد تقديم النائب مؤخرا اقتراح قانون يهدف إلى تعديل قانون السير يسمح للشباب ابتداءً من عمر 16 سنة بالحصول على رخصة قيادة.وأثار هذا الإقتراح جدلا كبيرا بين اللبنانيين حيث انقسمت الآراء بين من أيّده ومن عارضه.وبحسب المعلومات، يتضمن الاقتراح أن تكون رخصة القيادة لمن هم بعمر 16 عاما مؤقتة ومشروطة، مع إلزام المتقدم بالتدريب واجتياز امتحانات نظرية وعملية، إضافة إلى القيادة بوجود مرافق راشد يحمل رخصة منذ سنوات، تقييد القيادة بأنواع محددة من المركبات وعدم استخدامها على الطرق السريعة، وسحب الرخصة عند ارتكاب مخالفات جسيمة.وفي هذا الإطار، يقول صاحب مكتب لتعليم قيادة السيارات عبر " " إن "ثمة صعوبات لتخفيض سن القيادة من 18 إلى 16 عاما خاصة انه لا يمكن تطبيق الأمر إلا بعد إقرار مجلس النواب تعديل قانون السير".وأشار إلى معارضة عدد كبير من خبراء السلامة المرورية هذا التخفيض بسبب ارتفاع معدلات حوادث السير خاصة بين السائقين الشباب، لافتا إلى ان "أن ضعف الرقابة على الطرق، وحالة الطرقات عامة، وآلية منح الرخص تجعل تطبيق النظام أكثر صعوبة".ورأى انه "في حال أُقرت رخصة سوق مؤقتة، فسيكون من الضروري التأكد من السائق بوجود مرافق وبقية القيود وهو ما يتطلب رقابة فعالة وشديدة".وختم قائلا: "احتمال اعتماد هذا التعديل موجود من الناحية التشريعية، لكنه يعتمد على إقرار القانون وتوافر توافق سياسي وتنفيذي".