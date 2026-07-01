استقرار في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا.ويكون الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا.غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما تنخفض بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية فتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا.-الحرارة على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 29 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15 و35 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء : 26 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.