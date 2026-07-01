كركي: دعم القطاع الاستشفائي مستمرّ

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أصدر للصندوق د. بتاريخ 30/6/2026، 3 قرارات حملت الأرقام 355 و356 و357، قضى بموجبها تسديد دفعات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بلغت قيمتها الإجمالية نحو 282 مليار ل.ل، وتغطي هذه الدفعات كلفة معاملات استشفائية عائدة لمرضى مضمونين تلقّوا علاجاتهم على حساب الضمان، وتوزّعت على الشكل الآتي:232 مليار ل.ل. عن معاملات استشفائية احتُسبت وفق نسبة الدفع السابقة 75%.21 مليار ل.ل. عن معاملات الطبابة المحتسبة وفق نسبة الدفع الجديدة 85%.29 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة المحتسبة وفق نسبة الدفع الجديدة 90%.ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للمسار الذي أطلقته إدارة الصندوق مؤخراً برفع نسب السلفات المدفوعة للمستشفيات والأطباء المتعاقدة معه إلى 90%، بما يساهم في تعزيز قدرتهم على الاستمرار في تقديم للمضمونين، ويخفف من الأعباء المالية التي يواجهها القطاع الصحّي. وبالتالي الحدّ من الفروقات الماليّة التي يدفعها المضمونين من جيبهم الخاص.وبهذه الدفعة الجديدة، يرتفع مجموع ما أنفقه منذ مطلع العام على التغطية الاستشفائية، بدون احتساب كلفة علاجات غسيل الكلى، إلى نحو 2896 مليار ل.ل.وأكّد د. كركي أنّ إدارة الصندوق مستمرّة في هذا النهج الذي يواكب حاجات القطاع الصحي ويعزز الثقة بين الصندوق وشركائه، انطلاقاً من أولوية حماية المضمونين وتأمين استدامة التقديمات الصحية لهم.وأعلن المدير العام بأنّه كلّف اليوم أجهزة الرقابة على المستشفيات بإعداد تقرير مفصّل خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه حول مدى المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق بالتعرفات المعتمدة من قبله ووضع الاقتراحات المناسبة لاتّخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المستشفيات والأطبّاء المخالفين.