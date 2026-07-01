الكتلة الوطنية: آن الأوان لأن يضع لبنان واللبنانيون مصالحهم فوق مصالح الدول والقضايا الخارجية

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صدر عن الكتلة الوطنيّة البيان التالي:إنّ اتفاق الإطار الذي وُقّع بالأمس بين وإسرائيل برعاية يشكّل لحظةً تاريخيّة، إذ يعيد تثبيت الحقّ الحصري للدولة اللبنانيّة في التفاوض باسم لبنان.فهو، من جهة، ينتزع الملف اللبناني من يد العديد من الدول التي تسعى إلى توسيع نفوذها في لبنان، وبالأخصّ ، التي يضع الاتفاق حدّاً لاستخدامها لبنان كساحة نفوذ أو ورقة تفاوض في خدمة مصالحها الإقليمية.ومن جهة أخرى، يقطع هذا الاتفاق الطريق أمام استبدال باحتلالٍ آخر كما حصل عام 2000، إذ يُطلق عملية تحرير الأرض، ويعالج في الوقت نفسه أزمة سلاح الميليشيات، بدءًا بحزب الله، حتى لا يتحوّل أيّ وقف لإطلاق النار، كما جرت العادة، إلى مجرّد فترة تحضير لحربٍ مقبلة.كما يهدف الاتفاق إلى إطلاق مسار ، عبر مساعدات آنية وطويلة الأمد، بما يسمح بعودة الجنوبيّين إلى قراهم.وتجدّد الكتلة طلبها من السلطة التنفيذيّة إصدار توجيهاتٍ حازمة إلى الجيش والقوى الأمنيّة لتطبيق هذا الاتفاق بشفافية، وتدعو جميع اللبنانيات واللبنانيّين إلى لحظة وحدة وطنيّة حول الدولة الشرعيّة، من أجل الوصول إلى اتفاق سلامٍ مستدام يحرّر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي ومن سطوة الميليشيات.لأنه قد آن الأوان لأن يضع لبنان واللبنانيون مصالحهم فوق مصالح الدول والقضايا الخارجية، مهما كانت مُحقّة، علّنا نصل إلى حالة استقرارٍ وازدهارٍ طالما افتقدناها في بلدنا.