تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكتلة الوطنية: آن الأوان لأن يضع لبنان واللبنانيون مصالحهم فوق مصالح الدول والقضايا الخارجية

Lebanon 24
01-07-2026 | 05:15
A-
A+
الكتلة الوطنية: آن الأوان لأن يضع لبنان واللبنانيون مصالحهم فوق مصالح الدول والقضايا الخارجية
الكتلة الوطنية: آن الأوان لأن يضع لبنان واللبنانيون مصالحهم فوق مصالح الدول والقضايا الخارجية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن الكتلة الوطنيّة البيان التالي:
 
إنّ اتفاق الإطار الذي وُقّع بالأمس بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة يشكّل لحظةً تاريخيّة، إذ يعيد تثبيت الحقّ الحصري للدولة اللبنانيّة في التفاوض باسم لبنان.
Advertisement
 
فهو، من جهة، ينتزع الملف اللبناني من يد العديد من الدول التي تسعى إلى توسيع نفوذها في لبنان، وبالأخصّ إيران، التي يضع الاتفاق حدّاً لاستخدامها لبنان كساحة نفوذ أو ورقة تفاوض في خدمة مصالحها الإقليمية.
 
ومن جهة أخرى، يقطع هذا الاتفاق الطريق أمام استبدال الاحتلال الإسرائيلي باحتلالٍ آخر كما حصل عام 2000، إذ يُطلق عملية تحرير الأرض، ويعالج في الوقت نفسه أزمة سلاح الميليشيات، بدءًا بحزب الله، حتى لا يتحوّل أيّ وقف لإطلاق النار، كما جرت العادة، إلى مجرّد فترة تحضير لحربٍ مقبلة.
 
كما يهدف الاتفاق إلى إطلاق مسار إعادة الإعمار، عبر مساعدات آنية وطويلة الأمد، بما يسمح بعودة الجنوبيّين إلى قراهم.
 
وتجدّد الكتلة طلبها من السلطة التنفيذيّة إصدار توجيهاتٍ حازمة إلى الجيش والقوى الأمنيّة لتطبيق هذا الاتفاق بشفافية، وتدعو جميع اللبنانيات واللبنانيّين إلى لحظة وحدة وطنيّة حول الدولة الشرعيّة، من أجل الوصول إلى اتفاق سلامٍ مستدام يحرّر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي ومن سطوة الميليشيات.
 
لأنه قد آن الأوان لأن يضع لبنان واللبنانيون مصالحهم فوق مصالح الدول والقضايا الخارجية، مهما كانت مُحقّة، علّنا نصل إلى حالة استقرارٍ وازدهارٍ طالما افتقدناها في بلدنا.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلية: حزب الله لا يخدم مصالح لبنان بل مصالح النظام الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نتحرك وفق مصالحنا الوطنية لا وفق ما يقول الأميركيون إن علينا القيام به
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: نتطلع لتحقيق سلام عبر التوصل لاتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيليّة: "حزب الله" لا يخدم مصالح لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

الإسرائيلي

الدولة ال

حزب الله

لبنان وا

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-07-01
Lebanon24
14:00 | 2026-07-01
Lebanon24
13:45 | 2026-07-01
Lebanon24
13:38 | 2026-07-01
Lebanon24
13:00 | 2026-07-01
Lebanon24
12:58 | 2026-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24