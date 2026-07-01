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لبنان

في عين التينة.. بري استقبل الفرزلي والصمد

Lebanon 24
01-07-2026 | 06:49
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في عين التينة.. بري استقبل الفرزلي والصمد
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي حيث جرى بحث لآخر التطورات والمسجدات السياسية وشؤونا وطنية.
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وبعد اللقاء قال الفرزلي: "من اليوم الأول الذي بدأ العدوان الإسرائيلي، لم يكن في أي وقت من الأوقات هدف إسرائيل في لبنان خارج المنطقة التي حددتها كهدف استراتيجي أمني تحت ذريعة حماية سكان شمال إسرائيل خارج إطار الليطاني. منذ اليوم الأول والسياسة المتبعة والضغط الذي يمارس في السر والعلن عنوانه الرئيسي نقل الصراع من الحدود إلى الداخل اللبناني.. هذا هو الهدف الأساسي والاستراتيجي للعدوان الإسرائيلي في لبنان، كما هو في سوريا، كما هو في أي مكان في المنطقة التي تحيط بإسرائيل تحقيقاً لهدف استراتيجي واضح، وهو تشظية المنطقة وتقسيمها وتشليعها، وهذا ما أعلنه رئيس وزراء العدو في مناسبات عديدة".
 
وأضاف: "نحن اليوم في قلب هذا التحدي وبالتالي المطلوب بشكل واضح صمود اللبنانيين والدفاع عن وحدتهم ووحدة مؤسساتهم، ورفض الفتنة بكل أشكالها، وهذا ما تفضل به دولة الرئيس بري منذ اليوم الأول للحديث عنه ، والعمل في سبيل تجنبه، وفي الوقت عينه العمل لتحقيق الهدف الأساسي وهو انسحاب إسرائيل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، تطبيق اتفاق الهدنة، والذهاب باتجاه حصر السلاح، الذي هو أيضاً ضرورة كبرى من أجل فرض سلطان الدولة على كامل التراب الوطني اللبناني، وبالتالي تتحقق مقولة البلد المستقل ذات السيادة ، السيادة الوطنية ضمن الحدود وعلى الحدود".
 
وتابع: "لذلك المهم اليوم هو كيفية التماسك الوطني ، تماسك كل مكونات المجتمع اللبناني، مؤسسات الدولة كي يحافظ عليها، الجيش اللبناني بدوره القيادي والريادي لحماية الوفاق الوطني أكرر الوفاق الوطني، وليس تحويله إلى أداة من أدوات تفجير الواقع الوطني ،  وهذا أمر أنا على ثقة كاملة أن كل قيادة الجيش، والقيادات في لبنان لا تريد أن نصل إلى هذا الحد، ونحن بإذن الله يجب أن نستبشر خيراً بالغد القريب إن شاء الله ".
 
 
 
الرئيس بري استقبل أيضاً رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية.
 
النائب الصمد قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس وبكلمة موجزة عن إتفاق الإطار، هذا الاتفاق باختصار وُلِد ميتاً، لأنه يشرّع الاحتلال ولأن رعاته اللبنانيين لا يملكون أي رصيد".
وأضاف: "علّمنا التاريخ إنه أي احتلال مصيره إلى الزوال، والحقيقة الثابتة الوحيدة هي أهل وأصحاب الأرض لأن صاحب الأرض هو صاحب الحق".
 
وتابع: "الفتنة التي نحن متخوفون منها هي أن نزج الجيش بمواجهة الشعب ورهاننا هو على المؤسسة العسكرية وعلى حكمة القائد الذي  يمارس شعار المؤسسة العسكرية شرف، تضحية، وفاء بكل صدق وبكل مصداقية. هذه الأمور التي بحثناها مع دولة الرئيس إضافة إلى أمور أخرى محلية وتشريعية".
 
 
 
 
 
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