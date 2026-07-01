تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جابر: بناء المؤسسات هو الضمانة الحقيقية للإصلاح

Lebanon 24
01-07-2026 | 07:14
A-
A+
جابر: بناء المؤسسات هو الضمانة الحقيقية للإصلاح
جابر: بناء المؤسسات هو الضمانة الحقيقية للإصلاح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير المالية ياسين جابر أن المؤسسات القوية القادرة على الصمود والاستمرار في أداء رسالتها، مهما اشتدت الأزمات، تشكل الأساس الذي تُبنى عليه الإصلاحات الاقتصادية والمالية، معتبراً أن الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الإدارة العامة هو الاستثمار الأكثر استدامة للدول، وأن الشراكات الدولية طويلة الأمد تبرهن قيمتها الحقيقية عندما تُمكّن المؤسسات من المحافظة على دورها واستمراريتها في أحلك الظروف.
Advertisement

وجاءت مواقف الوزير جابر خلال ترؤسه، بصفته رئيس اللجنة التوجيهية لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC)، الاجتماع السنوي للجنة الذي افتتحت أعماله صباح اليوم في العاصمة المغربية الرباط مديرة المركز مونيك نيوياك، بمشاركة وزراء المالية وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي والجهات المانحة والشركاء الدوليين.

وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال اللجنة، شدد جابر على أن الاختبار الحقيقي لأي مؤسسة لا يكمن في قدرتها على تحقيق الإنجازات في الظروف الطبيعية فحسب، بل في قدرتها على المحافظة على المعرفة والخبرة والمعايير المهنية والاستمرار في خدمة المصلحة العامة خلال فترات التغيير وعدم اليقين، مؤكداً أن المؤسسات الراسخة هي التي تترك إرثاً مستداماً للأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن METAC نجح، على مدى أكثر من عقدين، في ترسيخ هذا النهج عبر مواكبة المؤسسات العامة في الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن المركز نفذ خلال السنة المالية الماضية 173 نشاطاً للمساعدة الفنية، بنسبة تنفيذ بلغت 99.4 في المئة، وهو ما يعكس كفاءة إدارته والثقة التي يحظى بها من الدول الأعضاء وشركائه في التنمية.

وقال جابر إن العلاقة التي تجمع لبنان بـMETAC تجاوزت منذ سنوات طويلة مفهوم استضافة مركز إقليمي للمساعدة الفنية، لتصبح شراكة مؤسساتية حقيقية أسهمت في تعزيز قدرات الإدارة العامة اللبنانية، موضحاً أن المركز أصبح جزءاً من التاريخ المؤسسي للبنان، بعدما واصل أداء مهامه خلال مختلف الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي شهدها

البلد، وحافظ على حضوره وتعاونه مع الإدارات اللبنانية في مراحل كانت أحوج ما تكون إلى هذا الدعم.

وأضاف أن الحرب التي شهدتها المنطقة خلّفت كلفة إنسانية واقتصادية كبيرة، وأعادت إشعال الصراع في لبنان، مخلفة خسائر جسيمة وعمّقت التحديات الاقتصادية، إلا أن استمرار METAC في تقديم الدعم الفني خلال تلك المرحلة شكّل نموذجاً للشراكة الحقيقية، لأن المحافظة على استمرارية العمل المؤسسي لا تقل أهمية عن أي دعم مالي أو اقتصادي.

وأكد أن أحد أبرز ثمار هذا التعاون تمثل في نجاح لبنان، بعد انقطاع دام عامين، في استئناف إعداد ونشر إحصاءات مرصد المالية العامة وفق منهجيات مطورة بدعم من المركز، معتبراً أن هذا الإنجاز لا يقتصر على إصدار بيانات مالية، بل يعكس الحفاظ على المعرفة المؤسسية واستمرارية الكفاءات المهنية، بما يعزز الشفافية ويرسخ أسس الإدارة المالية الرشيدة.

وشدد جابر على أن التعاون بين لبنان و METAC لم يكن أحادي الاتجاه، بل قام على تبادل الخبرات، حيث أسهم عدد من الخبراء اللبنانيين، ولا سيما من وزارة المالية، في تطوير برامج المركز في مجالات الإدارة الضريبية والسياسات الضريبية وإدارة المالية العامة والرقابة والتنظيم المالي، كما تولى خبراء لبنانيون مسؤوليات في إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، بما أسهم في نقل المعرفة وتعميم أفضل الممارسات على مستوى المنطقة.

ورأى أن اجتماع اللجنة التوجيهية يشكل محطة أساسية لرسم ملامح المرحلة المقبلة من عمل المركز، داعياً إلى أن تستجيب الخطة الخمسية الجديدة للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وأن تصبح المرونة وسرعة الاستجابة جزءاً أصيلاً من نموذج عمل METAC، وليس مجرد تدابير استثنائية تُعتمد في أوقات الأزمات.

وأعرب جابر عن أمله في أن تستضيف بيروت الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية، بما يعكس الثقة المتجددة بلبنان ومؤسساته، كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة العربية السعودية وسويسرا، وإلى الدول المساهمة الجزائر ومصر والمغرب، مثمناً استمرار دعمها للمركز ولبرامج بناء القدرات في المنطقة، ومؤكداً أن هذا الالتزام هو الذي حافظ على استمرارية التعاون المؤسساتي في أوقات تراجعت فيها مستويات الانخراط الدولي في المنطقة.

يذكر أن اجتماع اللجنة التوجيهية لـMETAC، الذي يستمر على مدى يومين، يبحث حصيلة أعمال المركز خلال السنة المالية المنصرمة، وتجارب كل من اليمن وسوريا والمغرب في مجالات بناء القدرات والإصلاح المؤسسي، إضافة إلى نتائج التقييم المرحلي للمرحلة الحالية من برنامج عمل المركز، والتحضير للمرحلة السادسة الممتدة لخمس سنوات، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية، وتطوير آليات تقديم المساعدة الفنية، وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية ويعزز كفاءة المؤسسات العامة في المنطقة. 
مواضيع ذات صلة
جابر: لبنان ملتزم بمسار الإصلاح والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الثقة وتحقيق التعافي
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: النهوض بالقطاع الزراعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكات حقيقية مع المؤسسات الفاعلة
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: أي قانون عفو عام يجب أن ينطلق من مبدأ إصلاحي وعدالة حقيقية
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد يطلق رؤية إصلاحية لقطاع التأمين في لبنان بعنوان "بناء المرونة"
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبي

اللبنانية

الأوروبي

السعودية

المملكة

التزام

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-07-01
Lebanon24
14:00 | 2026-07-01
Lebanon24
13:45 | 2026-07-01
Lebanon24
13:38 | 2026-07-01
Lebanon24
13:00 | 2026-07-01
Lebanon24
12:58 | 2026-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24