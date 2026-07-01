تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البطريرك ميناسيان زار البابا لاوُن الرابع عشر في القصر الرسولي في الفاتيكان

Lebanon 24
01-07-2026 | 08:32
A-
A+

البطريرك ميناسيان زار البابا لاوُن الرابع عشر في القصر الرسولي في الفاتيكان
البطريرك ميناسيان زار البابا لاوُن الرابع عشر في القصر الرسولي في الفاتيكان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البيان التالي:

زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، قداسة البابا لاوُن الرابع عشر في القصر الرسولي في حاضرة الفاتيكان، يرافقه سكرتيره الخاص، المونسنيور الأب ناريك منويان، حيث عقدا لقاءً أخويًا اتسم بروح الشركة الكنسية والمودة، وتناول أبرز القضايا الكنسية والوطنية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك.
Advertisement

واستهلّ غبطة البطريرك اللقاء بتجديد تهانيه لقداسة البابا لمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس، معربًا عن تمنياته له بموفور الصحة والتوفيق في قيادة الكنيسة الجامعة. كما أعرب عن فرحه بالمشاركة في الأجواء الروحية التي شهدتها حاضرة الفاتيكان عقب القداس الإلهي الاحتفالي الذي أُقيم مساء العيد، والذي جسّد وحدة الكنيسة الجامعة ورسالتها في خدمة الإنسان ونشر الرجاء والسلام.

وخلال اللقاء، عرض غبطته واقع كنيسة الأرمن الكاثوليك ورسالتها في الوطن وبلدان الانتشار، والدور الذي تضطلع به في تثبيت المؤمنين، وصون التراث الروحي والكنسي، وتعزيز رسالة الشهادة والرجاء في مختلف الظروف. كما جرى التشديد على أهمية الكنائس الشرقية، بما تحمله من غنى روحي ولاهوتي وتراث عريق، ودورها المحوري في الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق، وتعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك.

كما تناول البحث سبل تعزيز الشركة بين الكنيسة الجامعة والكنائس الشرقية الكاثوليكية، وضرورة مواصلة التعاون من أجل دعم المسيحيين في الشرق، والحفاظ على رسالتهم التاريخية، وتشجيعهم على الثبات في أرضهم، ليبقوا علامة رجاء وشهودًا للمسيح في المجتمعات التي يعيشون فيها.

وتناول اللقاء أيضًا الأوضاع الراهنة في لبنان، وما يواجهه من تحديات على مختلف المستويات. وقد جدّد قداسة البابا لاوُن الرابع عشر تأكيد قربه الروحي من الشعب اللبناني، مؤكدًا استمرار صلاته من أجل أن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار والسلام، وأن يستعيد رسالته التاريخية كأرضٍ للحرية واللقاء والتعددية.

كما شدّد قداسته على الأهمية الكبيرة التي تؤديها الكنائس في لبنان، ولا سيما الكنائس الشرقية، في ترسيخ قيم الإيمان والرجاء، وخدمة الإنسان، وتعزيز الوحدة الوطنية، معتبرًا أن حضورها ورسالتها يشكلان عنصرًا أساسيًا في مستقبل لبنان والمنطقة، وداعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم لبنان في مسيرته نحو التعافي والاستقرار.

من جهته، شكر غبطة البطريرك ميناسيان لقداسة البابا محبته الأبوية واهتمامه الدائم بلبنان وبالكنائس الشرقية، مثمّنًا دعمه المستمر ورسائله المشجعة، ومؤكدًا التزام كنيسة الأرمن الكاثوليك بمواصلة رسالتها في خدمة الإنجيل والإنسان، والعمل مع سائر الكنائس من أجل نشر ثقافة السلام والمحبة والرجاء.

وفي ختام اللقاء، منح قداسة البابا لاوُن الرابع عشر بركته الرسولية لغبطة البطريرك، ولأساقفة وكهنة ورهبان وراهبات وأبناء الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في لبنان وبلدان الانتشار، سائلًا الله أن يفيض عليهم نعمه وبركاته، وأن يحفظ لبنان والشرق الأوسط، ويمنحهما نعمة السلام والازدهار، وأن تبقى الكنائس الشرقية شاهدةً حيةً للإيمان والرجاء في أرضها ورسالتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الفاتيكان: البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يمنح سفير إيران لدى الفاتيكان أرفع وسام
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو يصل إلى الفاتيكان للقاء البابا لاوون الرابع عشر حسب أ.ف.ب
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يردّ على هجوم ترامب قبل زيارة روبيو للفاتيكان
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الوحدة الوطنية

الشرق الأوسط

المسيحيين

بطريركية

من جهته

القضايا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-07-01
Lebanon24
14:00 | 2026-07-01
Lebanon24
13:45 | 2026-07-01
Lebanon24
13:38 | 2026-07-01
Lebanon24
13:00 | 2026-07-01
Lebanon24
12:58 | 2026-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24