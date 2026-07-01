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لبنان

من بينها لبنان.. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تمدد حظر التحليق فوق أجواء 3 دول في الشرق الأوسط

Lebanon 24
01-07-2026 | 11:46
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من بينها لبنان.. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تمدد حظر التحليق فوق أجواء 3 دول في الشرق الأوسط
من بينها لبنان.. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تمدد حظر التحليق فوق أجواء 3 دول في الشرق الأوسط photos 0
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دعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، جميع شركات الطيران إلى الاستمرار في تجنب التحليق فوق الأجواء الإيرانية والعراقية واللبنانية. 
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وأوضحت الوكالة أن هذا التوجيه يأتي في ظل الضبابية التي تحيط باستمرار اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى جانب احتمال اندلاع تصعيد عسكري سريع وغير متوقع.

كما أعلنت تمديد تحذيرها الخاص بمناطق النزاع في الشرق الأوسط حتى 8 تموز الجاري، بعدما كانت قد مددته سابقًا حتى مطلع الشهر.
 
وأشارت إلى أن التصعيد العسكري الواسع الذي بدأ في 28 شباط 2026، عقب الضربات الجوية المكثفة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران، وما تبعها من رد إيراني مباشر، أدى إلى ارتفاع كبير في مخاطر الملاحة الجوية، ليس فقط فوق إيران، بل أيضًا في الأجواء المجاورة التي شهدت عمليات اعتراض دفاعي.

وأضافت أنه رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في 8 نيسان الماضي، ثم تمديده لمدة 60 يومًا إضافية بموجب مذكرة تفاهم وُقعت في 17 حزيران، فإن الوضع لا يزال يتسم بتوتر أمني مرتفع، مع احتمال وقوع خروقات قد تتطور إلى تصعيد مفاجئ.

وحذرت الوكالة كذلك من أن استمرار حالة التأهب القصوى لدى منظومات الدفاع الجوي الإيرانية يزيد من خطر "سوء تعريف" الطائرات المدنية أو رصدها بالخطأ داخل منطقة معلومات الطيران في طهران (OIIX).

وفي العراق، أكدت أن المجال الجوي (ORBB) لا يزال معرضًا لتداعيات الضربات المرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة غير الحكومية.

أما في لبنان، فرأت الوكالة أن التهدئة القائمة بين إسرائيل و"حزب الله" لم تقترن بإجراءات كافية لإدارة مخاطر المجال الجوي، ما يعني أن مستوى التهديد لا يزال مرتفعًا على مختلف الارتفاعات.
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