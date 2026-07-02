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لبنان

على هذه الطرقات...زحمة سير خانقة

Lebanon 24
02-07-2026 | 02:00
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على هذه الطرقات...زحمة سير خانقة
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور ناشطة على الطريق الدولية من اللويزة باتجاه الصياد.

كما تشهد حركة المرور كثافة من جسر غزير باتجاه جونية وصولاً إلى صربا، ومن نهر الكلب حتى الضبية، ومن جل الديب باتجاه الكرنتينا.

وفي السياق، سُجل جريح نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الضبية باتجاه أنطلياس، ما أدى إلى كثافة في حركة المرور في المحلة.

كذلك، أفادت غرفة التحكم المروري بتعطل شاحنة على طريق عام الحازمية باتجاه الصياد، فيما وصفت حركة المرور في المحلة بالطبيعية.

وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة أيضًا من جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار، فيما تسجل حركة ناشطة على الأوزاعي باتجاه الجناح.
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