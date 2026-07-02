على هذه الطرقات...زحمة سير خانقة

أفادت المروري بأن حركة المرور ناشطة الدولية من باتجاه الصياد.

كما تشهد حركة المرور كثافة من جسر باتجاه وصولاً إلى صربا، ومن حتى الضبية، ومن باتجاه .

وفي السياق، سُجل جريح نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الضبية باتجاه ، ما أدى إلى كثافة في حركة المرور في المحلة.

كذلك، أفادت غرفة التحكم المروري بتعطل شاحنة على طريق عام باتجاه الصياد، فيما وصفت حركة المرور في المحلة بالطبيعية.

وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة أيضًا من جسر باتجاه أنفاق ، فيما تسجل حركة ناشطة على باتجاه الجناح.