وعود بإعادة الإعمار

كشفت مصادر مطلعة ان قوى وأطراف محلية تلقت عبر قنوات مرتبطة بدول خليجية، ضمانات تفيد بوجود توجه سياسي واضح لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان فور انتهاء الحرب وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
وبحسب هذه المعطيات، فإن النقاش
لا يزال يدور حول آليات التنفيذ وشروط إطلاق التمويل، إلا أن المبدأ السياسي الداعم لإعادة الإعمار بات محسوماً لدى أكثر من جهة إقليمية.
وتعتبر بعض الأوساط أن هذه الرسائل تحمل مؤشرات على رغبة بإعادة تثبيت الاستقرار في لبنان ومنع تحول مرحلة ما بعد الحرب إلى أزمة طويلة الأمد.