وعود بإعادة الإعمار

Advertisement

وبحسب هذه المعطيات، فإن لا يزال يدور حول آليات التنفيذ وشروط إطلاق التمويل، إلا أن المبدأ السياسي الداعم لإعادة الإعمار بات محسوماً لدى أكثر من جهة إقليمية.وتعتبر بعض الأوساط أن هذه الرسائل تحمل مؤشرات على رغبة بإعادة تثبيت الاستقرار في لبنان ومنع تحول مرحلة ما بعد الحرب إلى أزمة طويلة الأمد.