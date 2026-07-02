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لبنان

تنسيق أميركي إسرائيلي جديد بشأن لبنان

Lebanon 24
02-07-2026 | 02:20
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تنسيق أميركي إسرائيلي جديد بشأن لبنان
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التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء إيال زامير قائد قوات مشاة البحرية الأميركية في المنطقة الوسطى اللواء جوزيف كليرفيلد، في إطار بحث آليات التنسيق المرتبطة بلبنان.

وتأتي المحادثات ضمن سلسلة لقاءات مكثفة بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين خلال الأيام الأخيرة، بهدف دفع مسار نشر الجيش اللبناني في مناطق جديدة جنوب لبنان، بما يضمن، وفق الطرح الإسرائيلي، إبعاد "حزب الله" عنها وفتح المجال أمام انسحابات إسرائيلية جزئية.

وخلال اللقاء، عرض زامير على المسؤولين الأميركيين جملة من النقاط التي تتمسك بها إسرائيل، والتي سبق أن طُرحت أمام قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر.

وأكد زامير أن تنسيق خفض التصعيد، وتأمين المناطق من "حزب الله"، وترتيب الانسحابات الإسرائيلية الجزئية، يجب أن تتم بعيداً عن أي نفوذ إيراني في لبنان.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن "حزب الله" يمر، بحسب تقديره، بمرحلة ضعف تاريخية، معتبراً أن تقارب المواقف بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بلغ مستوى متقدماً، ومحذراً من ضياع هذه الفرصة بما يسمح للحزب بإعادة تسليح نفسه.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الجيش الإسرائيلي، رغم هذه الأجواء، لا يزال يشكك في قدرة الجيش اللبناني على الصمود في مواجهة "حزب الله"، استناداً إلى تجارب سابقة.

وبحسب الصحيفة، كانت إسرائيل قد اشتكت في أواخر عام 2024 من أن الجيش اللبناني لم يكن حازماً في التعامل مع الانتهاكات التي كانت تبلغ عنها.

وتسعى إسرائيل حالياً إلى إقناع واشنطن بأخذ هذه المخاوف بجدية، لتجنب تكرار الإخفاقات السابقة في الملف اللبناني. (روسيا اليوم)

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