تنسيق أميركي إسرائيلي جديد بشأن لبنان

التقى رئيس أركان الجيش اللواء إيال زامير قائد قوات مشاة البحرية الأميركية في المنطقة الوسطى اللواء جوزيف كليرفيلد، في إطار بحث آليات التنسيق المرتبطة بلبنان.

وتأتي المحادثات ضمن سلسلة لقاءات مكثفة بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين خلال الأيام الأخيرة، بهدف دفع مسار نشر في مناطق جديدة ، بما يضمن، وفق الطرح الإسرائيلي، إبعاد " " عنها وفتح المجال أمام انسحابات إسرائيلية جزئية.

وخلال اللقاء، عرض زامير على المسؤولين جملة من النقاط التي تتمسك بها ، والتي سبق أن طُرحت أمام قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر.

وأكد زامير أن تنسيق خفض التصعيد، وتأمين المناطق من "حزب الله"، وترتيب الانسحابات الجزئية، يجب أن تتم بعيداً عن أي نفوذ إيراني في .

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن "حزب الله" يمر، بحسب تقديره، بمرحلة ضعف تاريخية، معتبراً أن تقارب المواقف بين وإسرائيل بلغ مستوى متقدماً، ومحذراً من ضياع هذه الفرصة بما يسمح للحزب بإعادة تسليح نفسه.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الجيش الإسرائيلي، رغم هذه الأجواء، لا يزال يشكك في قدرة الجيش الصمود في مواجهة "حزب الله"، استناداً إلى تجارب سابقة.

وبحسب الصحيفة، كانت إسرائيل قد اشتكت في أواخر عام 2024 من أن الجيش اللبناني لم يكن حازماً في التعامل مع الانتهاكات التي كانت تبلغ عنها.

وتسعى إسرائيل حالياً إلى إقناع بأخذ هذه المخاوف بجدية، لتجنب تكرار الإخفاقات السابقة في الملف اللبناني. (روسيا اليوم)