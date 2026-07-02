ضبط كميات تبغ مهرّبة في هذه المناطق

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهرّبة، والمعسّل المهرّب والمزوّر، والسجائر المهرّبة، والتنباك الوطني والعجمي المهرّب، إضافة إلى السيجار المزوّر".

وأوضحت أن "هذه المُنتجات ضُبطِت نتيجة عمليات دهم نفّذها الجهاز في مدينة وبلدة العاقبية في قضائها، وفي قرى داريا وكترمايا وشحيم ومزرعة الظهر وجون بقضاء ، إضافة إلى (قضاء عاليه)".

وذكّرت بأن "هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة"، واشارت إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها المختص".