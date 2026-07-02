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لبنان

ضبط كميات تبغ مهرّبة في هذه المناطق

Lebanon 24
02-07-2026 | 02:23
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ضبط كميات تبغ مهرّبة في هذه المناطق
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان، ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهرّبة، والمعسّل المهرّب والمزوّر، والسجائر المهرّبة، والتنباك الوطني والعجمي المهرّب، إضافة إلى السيجار المزوّر".

وأوضحت أن "هذه المُنتجات ضُبطِت نتيجة عمليات دهم نفّذها الجهاز في مدينة صيدا وبلدة العاقبية في قضائها، وفي قرى داريا وكترمايا وشحيم ومزرعة الظهر وجون بقضاء الشوف، إضافة إلى خلدة (قضاء عاليه)".

وذكّرت بأن "هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة"، واشارت إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".

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