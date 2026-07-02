"ملتقى التأثير المدني": للانتقال من منطق الصراع والهدن إلى السلام المستدام

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كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "ليست الفرصة التاريخية التي يعيشها لبنان اليوم قابلة للتجزئة أو التأجيل، بل تفرض استكمال تنفيذ الدستور واتفاق الطائف كاملا. ان ذلك يترجم بدءا من استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد قواها الشرعية، بالتوازي مع الإصلاحات البنيوية والقطاعية، والانتقال من منطق الصراع والهدن الموقتة إلى السلام المستدام والحياد الإيجابي. إن أي مقاربة انتقائية تعيد إنتاج الإنهيار، فيما وحده تكامل هذه المسارات ينقذ لبنان الفكرة والكيان، ويؤسس لدولة الحرية والديموقراطية والتعددية والليبرالية والمواطنة".
وأرفق تدوينته بهاشتاغ "القضية اللبنانية"، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول: "كفى إضاعة للفرص، ولننقذ لبنان الكيان والفكرة ".