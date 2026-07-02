اعتدى على زوجته في شتورا.. وهذا ما فعلته قوى الأمن

صدر عن ـ العامة، بيان أعلنت فيه توقيف رجل ظهر في مقطع فيديو متداول على وهو يعتدي بالضرب على زوجته داخل أحد المطاعم في شتورا، على خلفية خلافات عائلية.

وبحسب البيان، باشرت المتابعة والرصد، وتمكنت من تحديد مكان تواريه عن الأنظار، قبل أن توقفه داخل أحد الفنادق في .

وتبيّن أن الموقوف يُدعى "ط. م."، وهو لبناني من مواليد عام 1992.

وأشارت قوى الأمن إلى أنه أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.