اعتدى على زوجته في شتورا.. وهذا ما فعلته قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بيان أعلنت فيه توقيف رجل ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي بالضرب على زوجته داخل أحد المطاعم في شتورا، على خلفية خلافات عائلية.
وبحسب البيان، باشرت شعبة المعلومات المتابعة والرصد، وتمكنت من تحديد مكان تواريه عن الأنظار، قبل أن توقفه داخل أحد الفنادق في جونية.
وتبيّن أن الموقوف يُدعى "ط. م."، وهو لبناني من مواليد عام 1992.
وأشارت قوى الأمن إلى أنه أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.