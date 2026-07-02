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لبنان

بمشاركة لبنان وسوريا.. "سنتكوم" تقود حواراً أمنياً

Lebanon 24
02-07-2026 | 03:31
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بمشاركة لبنان وسوريا.. سنتكوم تقود حواراً أمنياً
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قادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" حواراً أمنياً إقليمياً استضافته قوة دفاع البحرين في الأول من تموز، بمشاركة قادة دفاع من 12 دولة.

وشارك في الاجتماع قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

وبحث المجتمعون البيئة الأمنية الإقليمية الراهنة، وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة، كما أكدوا التزامهم المشترك بضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز.

وقال كوبر: "نواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا الإقليميين"، مضيفاً أن المناقشات أكدت الالتزام المشترك بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وتدير الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون واحدة من أكبر منظومات الدفاع الجوي والصاروخي وأكثرها تطوراً ونشاطاً في الشرق الأوسط.

وفي كانون الثاني، أنشأت القيادة المركزية الأميركية ودول المنطقة خلية تنسيق جديدة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط، بهدف تبادل المعلومات والتحذيرات من التهديدات، والاستجابة للحالات الطارئة.

وشكّل هذا الحوار الأمني المرة الأولى التي يشارك فيها قادة عسكريون من سوريا ولبنان في مؤتمر دفاعي إقليمي تقوده الولايات المتحدة.

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