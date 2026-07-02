تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مسار مشترك بين بيروت وتل أبيب.. تقرير إسرائيلي يتكلم عنه!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-07-2026 | 05:30
A-
A+
مسار مشترك بين بيروت وتل أبيب.. تقرير إسرائيلي يتكلم عنه!
مسار مشترك بين بيروت وتل أبيب.. تقرير إسرائيلي يتكلم عنه! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يرى تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مسار لبنان كشف تبايناً بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن يتحول إلى تفاهم ثلاثي جديد يضع "حزب الله" في صلب المعادلة.

ويقول التقرير الذي ترجمه "لبنان24": بدا أن ترامب ونتنياهو يسيران باتجاهين مختلفين في الملف اللبناني، خصوصاً بعد نشر نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، التي أعلنت "وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وفتحت نافذة من 60 يوماً للتفاوض على اتفاق أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني".

ولكن إسرائيل و"حزب الله" لم يشاركا في التفاوض على المذكرة، التي افترضت، بحسب التقرير، أن واشنطن وطهران قادرتان على ضبط حلفائهما. ورغم أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة تماماً ببنودها، فإنها اختارت الالتزام بها، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من "حزب الله".

ويشير التقرير إلى أن إيران لم تتمكن من ضبط "حزب الله"، الذي نفذ سلسلة هجمات ضد الجيش الإسرائيلي بعد توقيع المذكرة. ووفق التقرير، قُتل جنود إسرائيليين في هجومين، إضافة إلى إصابة جنود آخرين في هجوم بمسيّرة مفخخة في جنوب لبنان. وتقول إسرائيل إن ردودها جاءت في إطار "الدفاع عن النفس" وردع أي هجمات إضافية.

في المقابل، يعتبر التقرير أن الصورة في لبنان أكثر تعقيداً، إذ إن الحكومة اللبنانية، كانت تعمل منذ أشهر على مسار منفصل مع إسرائيل هدفه احتواء "حزب الله" ونزع سلاحه تدريجياً. فمنذ انتخابه في 8 كانون الثاني 2025، جعل رئيس الجمهورية جوزاف عون استعادة السيادة أولوية، وطلب لاحقاً من الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة.

لكن الجيش اللبناني، بحسب التقرير، لم يملك القدرة الكافية لتنفيذ الخطة وحده، ما دفع عون منذ آذار 2026 إلى الدفع نحو محادثات مباشرة مع إسرائيل ضمن استراتيجية أوسع.

ورأى التقرير الاسرائيلي انه يتعين على عون توخي الحذر الشديد في تطبيق هذه السياسة. يحظى حزب الله بدعم كبير بين الشيعة في لبنان، الذين يشكلون نحو ثلث السكان،  حتى وإن أشارت التقارير الأخيرة إلى تزايد حالة من خيبة الأمل. لا تزال ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 حاضرة في الأذهان، وعون مصمم على تجنب إشعال فتيلها من جديد. وهو يدرك جيداً أيضاً أن عشرات الآلاف من سكان الحدود الشمالية لإسرائيل ما زالوا نازحين، وأن سياسة إسرائيل تتمثل في إزالة القدرة الهجومية لحزب الله - عن طريق العمل العسكري إذا لزم الأمر - قبل أن يصبح العودة الكاملة ممكنة.

ويخلص التقرير إلى أن الاتفاق الجديد يقضي بانسحاب إسرائيل من منطقتين في الجنوب يتولاهما الجيش اللبناني كمناطق تجريبية، فيما تتعهد واشنطن بدعم قدرات الجيش. ويرى أن لبنان وإسرائيل يتحركان عملياً في اتجاه واحد لإضعاف "حزب الله" واستعادة سلطة الدولة.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل فُتح خط تواصل بين بيروت وتل أبيب؟
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بدأ بمنع إسرائيل من إستهداف بيروت... تقرير يتحدّث عن "شرخ" بين ترامب وتل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"فيتو" إسرائيلي في جنوب لبنان.. تقرير يتكلم عنه
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة معادلات بين طهران وتل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-07-02
Lebanon24
11:00 | 2026-07-02
Lebanon24
10:55 | 2026-07-02
Lebanon24
10:41 | 2026-07-02
Lebanon24
10:39 | 2026-07-02
Lebanon24
10:29 | 2026-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24