الجميل من قصر بعبدا: "اتفاق الإطار" يضع إطاراً لإنهاء الحرب

أكد " " ، بعد لقائه رئيس الجمهورية، ، أن الزيارة تأتي للتعبيرعن دعم الحزب للشرعية المتمثلة برئيس الجمهورية من خلال استعادة قرار الدولة، مشدداً على أن "اتفاق الإطار" يضع إطاراً للانسحاب من واستعادة سيادة على كامل أراضيها، والأهم إنهاء الحرب. وأضاف أن "البلد لا يحتمل اليوم أي تنظير أكاديمي"، معرباً عن أمله في النظر إلى أهمية الاتفاق واللحظة التاريخية التي يعيشها لبنان اليوم.