الجميل من قصر بعبدا: "اتفاق الإطار" يضع إطاراً لإنهاء الحرب

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أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، بعد لقائه رئيس الجمهورية، جوزاف عون، أن الزيارة تأتي للتعبيرعن دعم الحزب للشرعية المتمثلة برئيس الجمهورية من خلال استعادة قرار الدولة، مشدداً على أن "اتفاق الإطار" يضع إطاراً للانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والأهم إنهاء الحرب. وأضاف أن "البلد لا يحتمل اليوم أي تنظير أكاديمي"، معرباً عن أمله في النظر إلى أهمية الاتفاق واللحظة التاريخية التي يعيشها لبنان اليوم.