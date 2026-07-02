مهام الدفاع المدني في 24 ساعة الماضية

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افادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت خلال ال24 ساعة الماضية، 161 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:
-اخماد حرائق: 100: كهرباء:5، مستودعات:1، منازل:5، اعشاب:69، نفايات:13، مستودعات غاز:1،احراج :2، سيارات :2، مزروعات:3.، سيارات جراء القصف:1
-انقاذ:4: جبلي:2، رفع أنقاض وبحث وانقاذ جراء القصف:2
-اسعاف:28: حالات طارئة:11، نقل مرضى:7، حوادث سير:6
-خدمات عامة:12 ، نقل مياه الى مراكز ايواء:14، حرف التربية وفتح طرق:2
-سلامة عامة:5