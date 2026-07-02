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لبنان

لاوندس زار "تلفزيون لبنان" وشدد على تكامل المؤسسات

Lebanon 24
02-07-2026 | 05:36
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لاوندس زار تلفزيون لبنان وشدد على تكامل المؤسسات
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زار المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس مبنى "تلفزيون لبنان" في تلة الخياط، يرافقه رئيس ديوانه وعدد من ضباط قسم الإعلام والعلاقات العامة، حيث كان في استقباله رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة ل"تلفزيون لبنان" اليسار نداف وعدد من مديري  التلفزيون.
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وعقد اللواء لاوندس اجتماعًا مع نداف، أعقبه لقاء موسع ضم مديري "تلفزيون لبنان" والوفد المرافق، جرى خلاله تأكيد "أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية وتعزيز العمل المشترك".

وأكد اللواء لاوندس خلال اللقاء أن" جهاز أمن الدولة يواصل أداء مهامه في مكافحة الفساد انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية"، مشددًا على" أهمية تكامل العمل المؤسساتي لخدمة الدولة والمواطن".

من جهتها، شددت نداف على "التزام تلفزيون لبنان برسالته الوطنية والإعلامية"، معتبرة أن "الإعلام المسؤول شريك أساسي في بناء الوطن وتقوية مؤسساته".

وقالت: "وجودكم معنا اليوم نعتز به كثيرًا، وهو مناسبة نجدد من خلالها التأكيد أن مؤسسات الدولة تتكامل مع بعضها البعض، فكما يسهر جهاز أمن الدولة على أمن لبنان واستقراره، ويحمي مؤسساته ويواجه كل ما من شأنه أن يهدد أمنه، فإن تلفزيون لبنان يتحمل أيضًا مسؤولية وطنية وإعلامية تتمثل في نقل الحقيقة بمهنية وموضوعية، وتعزيز الوعي الوطني، وتقوية ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، والوقوف دائمًا إلى جانب المصلحة العامة ووحدة اللبنانيين".

وأضافت:" أن الدولة القوية لا تُبنى إلا بتعاون جميع مؤسساتها الأمنية والإعلامية والإدارية"، مشيرة إلى أن "لكل مؤسسة دورًا ورسالة، وعندما تتكامل الأدوار يكون لبنان هو الرابح".

وتوجهت بتحية "تقدير إلى جهاز أمن الدولة، قيادةً وضباطًا ورتباء وأفرادًا، على الجهود التي يبذلونها لحماية أمن البلاد، وتعزيز هيبة الدولة، وصون سلامة المواطنين"، مؤكدة أن "الأمن والإعلام شريكان، كل من موقعه، في خدمة الحقيقة، وتعزيز الثقة، وحماية المصلحة الوطنية".

وعقب الاجتماع، جال اللواء لاوندس والوفد المرافق في استديوهات الأخبار والبرامج والإنتاج، حيث اطلع على سير العمل، مثنيًا على جهود الدكتورة نداف وإدارة تلفزيون لبنان والعاملين فيه. كما صودف وصول الشيف أنطوان إلى الاستديو لتقديم برنامجه اليومي، فكانت بينه وبين اللواء لاوندس مصافحة ودية.
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