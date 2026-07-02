تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانيّة - سوريّة.. وهذا ما قاله سلام عن تدخّل سوريا في لبنان

Lebanon 24
02-07-2026 | 05:43
A-
A+
إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانيّة - سوريّة.. وهذا ما قاله سلام عن تدخّل سوريا في لبنان
إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانيّة - سوريّة.. وهذا ما قاله سلام عن تدخّل سوريا في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في السراي الكبير، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، وسفير لبنان في سوريا هنري قسطون، والقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع.
Advertisement

وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وأعقب الاجتماع التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة.

ووقّعها عن الجانب اللبناني الرئيس سلام، وعن الجانب السوري ممثل الجمهورية العربية السورية وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.

مؤتمر صحافي
وبعد المحادثات، عقد الرئيس سلام والوزير الشيباني مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا استهله الرئيس سلام بالقول:

"أرحب بمعالي الوزير الصديق أسعد الشيباني والإخوة المرافقين له. وتأتي هذه الزيارة استكمالًا للزيارة التي قمت بها، برفقة عدد من الزملاء الوزراء، إلى دمشق قبل نحو شهر ونصف. وهي تدل على العمل السريع الذي قمنا به لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس سليمة، تقوم على مبدأ العلاقات بين الدولة والدولة، مبنيةً على المصالح المشتركة، بما يحقق مصلحة البلدين.

ويهدف لقاؤنا اليوم إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات التي بدأنا البحث فيها خلال زيارتنا إلى دمشق. وفي مقدمتها، وإن لم تكن الوحيدة، مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبر سوريا، إضافة إلى موضوع النقل، وتبادل البضائع، وتسهيل حركة انتقال الأشخاص بين البلدين، فضلًا عن تطوير العلاقات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، كنا قد اتفقنا خلال زيارتنا إلى سوريا على تشكيل مجلس أعمال لبناني - سوري، وتم تشكيله، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه الأول اليوم.

أما الإنجاز الذي حققناه اليوم مع معالي الوزير، فهو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية - سورية، على غرار اللجان العليا المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة.

وتضم هذه اللجنة الوزراء المعنيين، وتعقد اجتماعات دورية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. وإن شاء الله، سنلتقي قريبًا مع الوزراء المختصين لتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يجري إعدادها، ولا سيما في المجالات التي شهدت تقدمًا في المباحثات. ونأمل ألا يقتصر الأمر على توقيع إنشاء اللجنة العليا المشتركة، بل أن نرى قريبًا ثمار عملها على أرض الواقع."

الوزير الشيباني
وبدوره، قال الوزير الشيباني:

"أشكر دولة الرئيس الصديق نواف سلام على هذا الاستقبال والحوار الصريح، وأيضًا بعد لقائنا اليوم مع فخامة الرئيس جوزاف عون، ومع دولة الرئيس نبيه بري، وأيضًا مع الرئيس نواف سلام. تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان، حكومةً وشعبًا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وصحية بين البلدين.

اليوم أيضًا وقعنا، بكل إصرار، على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسيع نطاق التعاون بين البلدين.

مع كل ما نحمله للبنان من حب واحترام وتعاون، والحرص على أن نتجاوز الإرث السيئ الذي عانى منه شعبا البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة، ويستفيد منها الشعبان بشكل صحي، وبشكل تنعكس فيه هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضًا على وقف عدم الاستقرار ووقف الصراعات الحاصلة في المنطقة."
 
 
May be an image of text
 
 
 
May be an illustration of text
 
 
 
May be an image of text
 
 
May be an image of text
 
 
May be an image of ticket stub and text
مواضيع ذات صلة
سلام: بحثنا مع وزير خارجية سوريا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية ووقعنا على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة الحكومة: رئيس الحكومة تحدث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا ولبنان يتطلع الى إنشاء علاقة بين البلدين بناء على مصالح مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن إيران والولايات المتحدة لمتابعة إنهاء الحرب في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان.. وزير إسرائيلي يتحدّث وهذا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الأمين العام

نائب رئيس

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:37 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:37 | 2026-07-02
Lebanon24
11:21 | 2026-07-02
Lebanon24
11:00 | 2026-07-02
Lebanon24
10:55 | 2026-07-02
Lebanon24
10:41 | 2026-07-02
Lebanon24
10:39 | 2026-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24