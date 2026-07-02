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لبنان

المفتي دريان استقبل الشيباني: لبنان سيبقى متضامنًا ومتعاونًا مع سوريا والدول العربية

Lebanon 24
02-07-2026 | 07:27
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المفتي دريان استقبل الشيباني: لبنان سيبقى متضامنًا ومتعاونًا مع سوريا والدول العربية
المفتي دريان استقبل الشيباني: لبنان سيبقى متضامنًا ومتعاونًا مع سوريا والدول العربية photos 0
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الخارجية السورية اسعد الشيباني يرافقه القائم بالأعمال السوري في لبنان اياد هزاع، ووفدا من وزارة الخارجية السورية، في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، مفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام، ، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ أيمن زيد الرفاعي، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صور الشيخ مدرار حبال، أمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي، والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي والمفتش العام للأوقاف الشيخ أسامة حداد، والمديرالعام لصندوق الزكاة الشيخ زهير كبي، والمديرالعام لمؤسسات محمد خالد الاجتماعية احمد دندن ومدير المركز الصحي لدار الفتوى الشيخ محمود الخطيب.
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وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بانه" تم التداول خلال اللقاء في الشؤون الإسلامية والوطنية وتعزيز العلاقات بين البلدين، وتأكيد أهمية التشاور والتواصل والتعاون والتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية.



 ونقل الشيباني للمفتي دريان تحيات الرئيس السوري احمد الشرع ومحبته للبنان وللبنانيين، واثنى المفتي دريان على "الجهود والمساعي التي يقوم بها الرئيس السوري احمد الشرع وحرصه على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وبسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة.



وعول المفتي دريان أهمية كبرى على زيارة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية لبنان في الظروف الصعبة التي يشهدها ، وقال:" سيبقى لبنان متضامنا ومتعاونا مع سوريا ومع كل الدول العربية الشقيقة بعيدا من المحاور والنزاعات التي تهدد امن لبنان والمنطقة العربية".



وحمل دريان الوزير الشيباني تحياته ودعاءه للرئيس احمد الشرع وحكومته وشعبه على" هذه العاطفة الأخوية الصادقة الحريصة على لبنان وشعبه ومؤسساته الشرعية العاملة لخدمة اللبنانيين جميعا".



وقدم المفتي دريان للوزير الشيباني ميدالية دار الفتوى عربون محبة وتقدير".
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